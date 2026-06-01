Χάος στη φιέστα της Άρσεναλ: 24 συλλήψεις, έξι μαχαιρώματα και επιθέσεις προς αστυνομικούς

Σε πεδίο «μάχης» μετατράπηκαν οι δρόμοι του Λονδίνου μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής παρέλασης της Άρσεναλ, όπου σχεδόν 1.000.000 φίλοι των «κανονιέρηδων» πανηγύρισαν την κατάκτηση της Premier League.

Παρότι ο περισσότερος κόσμος σεβάστηκε τη στιγμή και πανηγύρισε κανονικά κάτι που οι «κανονιέρηδες» είχαν πολύ καιρό να δουν, υπήρχαν κάποιοι που σύμφωνα με τις Αρχές συνελλήφθησαν(24), εκ των οποίων οι τρεις αφορούν σεξουαλική επίθεση, η μία πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και οι δέκα επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Παράλληλα ερευνώνται και έξι διαφορετικά περιστατικά επιθέσεων με μαχαίρι, με ένα από τα θύματα να νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε αστυνομική παρουσία κατά μήκος της διαδρομής, με σκοπό την υποστήριξη των διοργανωτών και των επιχειρήσεων επιτήρησης και ασφάλειας.

Ωστόσο, είχαμε καταστήσει σαφές ότι η βία και κάθε άλλη μορφή εγκληματικής συμπεριφοράς δεν θα γίνονταν ανεκτές. Δυστυχώς, σημειώθηκαν εστίες αντικοινωνικής συμπεριφοράς και περιστατικά στα οποία οι αστυνομικοί χρειάστηκε να επέμβουν, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις εναντίον συναδέλφων τους.

Καθώς προχωρούσε η βραδιά και η πλειονότητα του κόσμου αποχωρούσε για τα σπίτια της, σημειώθηκαν δυστυχώς και νέα περιστατικά βίας, συμπεριλαμβανομένων επεισοδίων που συνδέονται με συμμορίες. Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα σε κάθε περιστατικό μαχαιρώματος και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».