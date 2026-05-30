Αταμάν για τους τελικούς της Basket League: «Eμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα»

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ σε σχέση με το προηγούενο παιχνίδι, κέρδισε πιο εύκολα τον «δικέφαλο» του Βορρά, και περιμένει τον αντίπαλό του στους τελικούς της Stoiximan Basket League.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» Εργκίν Αταμάν μίλησε στη κάμερα για το παιχνίδι και τους τελικούς, για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού αλλά και το «θέμα» με τους ξένους.

Συγκεκριμένα ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε:

«Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα.



Έχουμε τρεις τραυματίες. Είναι ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, τρεις τραυματίες. Ο Ολυμπιακός έχει τόσους ξένους στο ρόστερ, και έχει πλεονέκτημα σε αυτό. Σήμερα δείξαμε τη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο».