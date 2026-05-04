Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Ερευνώνται κάμερες και καταθέσεις

Τα γεγονότα που σημειώθηκαν στη «Roig Arena] κατά τη διάρκεια και μετά τον δεύτερο προημιτελικό της EuroLeague ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό AKTOR, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν στην παράταση με 105–107, έχουν οδηγήσει σε δύο παράλληλες εξελίξεις: μία πειθαρχική από τη διοργάνωση και μία αστυνομική που συνεχίζεται.

Σε επίπεδο EuroLeague, η υπόθεση έχει ήδη κλείσει. Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού», Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ και αποκλεισμό τριών αγώνων, λόγω της συμπεριφοράς του τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη του αγώνα.

Έρευνα της ισπανικής αστυνομίας

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή αστυνομική έρευνα, η οποία εξετάζει πιθανές παραβάσεις που σχετίζονται με τη βία στους αθλητικούς χώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί άτομα που αναφέρονται σε επίσημη έκθεση, μεταξύ των οποίων ο Γιαννακόπουλος, δύο ακόμη μέλη της ομάδας και ένας φίλαθλος.

Οι αρχές διερευνούν καταγγελίες για πιθανές απειλές, καθώς και για συμπεριφορές που ενδέχεται να δημιούργησαν ένταση ή να έθεσαν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιστατικό λίγο πριν το τέλος της παράτασης, όταν ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού φέρεται να σηκώθηκε από τη θέση του και να κινήθηκε έντονα προς τη γραμματεία. Η πράξη αυτή εξετάζεται ως πιθανή παραβίαση οδηγιών της αστυνομίας και ως ενέργεια που μπορεί να προκάλεσε ένταση στον χώρο.

Η σχετική έκθεση έχει ήδη αποσταλεί στην αρμόδια επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μέσω της ισπανικής αθλητικής αστυνομίας. Εκεί θα κριθεί αν τα περιστατικά εμπίπτουν στις διατάξεις της ισπανικής νομοθεσίας για την πρόληψη της βίας και της ανάρμοστης συμπεριφοράς στα γήπεδα.

Η τελική απόφαση της επιτροπής μπορεί να επιφέρει επιπλέον κυρώσεις, είτε σε άτομα είτε σε εμπλεκόμενους φορείς. Υπάρχουν και προηγούμενα παρόμοιων περιστατικών, όπου επιβλήθηκαν αυστηρότερες ποινές, όπως απαγορεύσεις εισόδου σε γήπεδα και επιπλέον πρόστιμα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται. Το τελικό πόρισμα θα καθορίσει αν θα υπάρξουν περαιτέρω συνέπειες πέρα από τις ποινές που επέβαλε ήδη η EuroLeague.