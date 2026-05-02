Χαμός με Κάλινιτς στη Σερβία: Γρονθοκόπησε αντίπαλο και αποβλήθηκε

Στην ιστορική νίκη της Ζλάτιμπορ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για το Σέρβικο πρωτάθλημα μπάσκετ, ο Νίκολα Κάλινιτς προκάλεσε χάος στο παιχνίδι όταν έπιασε με λαβή παίκτη της Ζλάτιμπορ και ύστερα ξεκίνησε τις γροθιές.

Συγκεκριμένα, σε μία φάση που ο Σέρβος αμυνόταν έπεσε «σκληρά» κάτω με τον αντίπαλο του, στη συνέχεια έκανε «επίδειξη» Ελληνορωμαϊκής πάλης, πιάνοντας με τα πόδια λαβή τον αντίπαλό του τον γύρισε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί.

Αυτή η κίνηση προφανώς νευρίασε τους συμπαίκτες του Ματέι Τσίμπεϊ( ο παίκτης που δέχτηκε τις γροθιές), με αποτέλεσμα να τρέξουν όλοι προς το μέρος του. Ο Κάλινιτς δε σταμάτησε εκεί και ήρθε σε αντιπαράθεση μέχρι και με αυτούς.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» Σάσα Ομπράντοβιτς σχετικά με αυτά δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στη Ζλάτιμπορ, που πραγματικά άξιζε να κερδίσει. Όσο για εμάς, αυτό δεν είναι μόνο μια μπασκετική ντροπή, αλλά και μια ανθρώπινη. Πρώτα απ’ όλα, η συμπεριφορά ήταν ντροπιαστική και, αν μπορώ εκ μέρους του συλλόγου, ζητώ συγγνώμη για αυτού του είδους τη συμπεριφορά, για τη σύρραξη και για όλα όσα συνέβησαν. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ μέρος σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρώτο, μια συγγνώμη».