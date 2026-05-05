Ράφα Ναδάλ: Το Netflix παρουσιάζει στις 29 Μαΐου το ντοκιμαντέρ του Ισπανού «θρύλου»

Το Netflix όπως έχει κάνει σε πολλούς «θρύλους» του αθλητισμού, ετοιμάζει σειρά με πρωταγωνιστή τον Ραφαέλ Ναδάλ και κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαΐου.



Η σειρά θα αποτελείται από 4 επεισόδια και θα δώσει κυρίως βάση στα τελευταία χρόνια αυτής της τεράστιας καριέρας.

Σε σκηνοθεσία του Ζακ Χάινζερλινγκ και παραγωγή της Skydance Sports, η σειρά εντάσσεται στη νέα γενιά αθλητικών ντοκιμαντέρ που υπόσχονται «εκ των έσω» ματιά σε κορυφαίους αθλητές, με τους ίδιους να έχουν σημαντικό λόγο στο τελικό αποτέλεσμα.

Προφανώς υπάρχει και ιστορική αναδρομή καθώς μιλάμε για έναν αθλητή που έχει 14/22 τίτλους Grand slam και μόλις 4 ήττες σε 116 αγώνες του Roland Garros.

Μας θυμίζει επίσης μάχες με τους μεγάλους αντιπάλους του και επίσης «τέρατα» του παγκόσμιου τένις, Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς, με αυτούς τους δύο μάλιστα όπως αποκαλύπτεται να συμμετέχουν και εκείνοι στη σειρά, μαζί με άλλα πρόσωπα που τον συνόδευσαν και τον βοήθησαν να φτάσει στη κορυφή.

Η τελευταία σεζόν

Επίσης θα δοθεί αρκετή σημασία στη τελευταία σεζόν της καριέρας του καθώς ήταν αρκετά δύσκολη. Παρότι ξεκίνησε με προσδοκίες, ένας τραυματισμός στο ισχύο τον κράτησε πίσω και στα τελευταία του παιχνίδια κατάλαβε και ο ίδιος ό,τι είχε έρθει ώρα να πει το «αντίο». Ενώ είχε ηττηθεί από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, σε ένα από τα τελευταία επεισόδια της ιστορικής τους αντιπαλότητας, το τελευταίο του παιχνίδι ήταν στη Μάλαγα όπου ηττήθηκε από τον Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ, σε ένα παιχνίδι που προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρη την αθλητική κοινότητα.

Η πλατφόρμα παρουσιάζει το επίσημο τρέιλερ για τη σειρά δίνοντας έμφαση στη μαχητικότητα και το ανταγωνιστικό πνεύμα του Ναδάλ. «Δεν είμαι νικητής, είμαι μαχητής», λέει χαρακτηριστικά ο Ισπανός θρύλος του τένις.

