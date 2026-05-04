Ο ιεροκήρυκας Ντάνι Άλβες έβγαλε λόγο μπροστά σε 35 χιλιάδες ανθρώπους στο γήπεδο της Ατλέτικο

Ο Ντάνι Άλβες τους τελευταίους μήνες έχει ζήσει τη μετάβαση από την απόλυτη καταξίωση στη διαβίωση σε κατάστημα κράτησης. Η αποφυλάκισή του τον οδήγησε σε ένα νέο μονοπάτι ζωής για αυτόν και τους οικείους του. Πλέον μετά την αποφυλάκισή του ο Βραζιλιάνος άσσος μεταμορφώθηκε και αφοσιώθηκε στην πίστη του στο Θεό.

Όντας πλέον ιεροκήρυκας, ο Άλβες έχει αφήσει πίσω του τις άσχημες στιγμές και προσπαθεί να ωθήσει τον κόσμο προς τον δρόμο του Θεού. Η... μοίρα του δεν σταματά να τον βγάζει μέσα στα γήπεδα, ακόμα και αν ο ίδιος έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Dani Alves is now an evangelical preacher of Christianity, after spending more than a year in prison.



He recently delivered a speech at Atlético de Madrid’s stadium in front of 35,000 people, spreading the message of Jesus Christ.



Πρόσφατα, ο Βραζιλιάνος βρέθηκε στο «Μετροπολιτάνο», την έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης και έβγαλε λόγο μπροστά σε 35 χιλιάδες ανθρώπους, υπογραμμίζοντας πόσο τον βοήθησε ο Χριστός να ξεπεράσει τις δυσκολίες και τις «εσωτερικές φυλακές» που τον κρατούσαν πίσω. Στη φυλακή, ο Χριστός με ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ... Και σήμερα μπορώ να πω ότι ο Ιησούς Χριστός θα σπάσει αυτές τις εσωτερικές φυλακές μέσα σας. Θα γκρεμίσει τα τείχη», ανέφερε ο Άλβες.

Πάντως, ο παλαίμαχος δεξιός μπακ συνεχίζει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αφού πριν από λίγο καιρό απέκτησε το 50% των μετοχών της πορτογαλικής Σπόρτινγκ Κλαμπ Σάο Ζοάο ντε Βερ, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της χώρας, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να εξαγοράσει και το υπόλοιπο ποσοστό στο τέλος της φετινής σεζόν.