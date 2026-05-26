Εθνική Ελλάδας: Στις κλήσεις του Ιβαν Γιοβάνοβιτς οι Κυζιρίδης και Ανδρούτσος

Η Ελληνικό Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) έκανε γνωστό μέσω του επίσημου λογαριασμού της στα social media πως ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη και τον Θανάση Ανδρούτσο για τα φιλικά με Ιταλία και Σουηδία.

Ο Κυζιρίδης έκανε τρομερή χρονιά στην Σκωτία και έφτασε κυριολεκτικά... μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Χάρτς, όμως έχασε την κούπα την τελευταία αγωνιστική όταν ηττήθηκε από την Σέλτικ. Παρόλα αυτά σε 38 εμφανίσεις είχε 4 γκολ και δέκα ασίστ σε μια ιστορική χρονιά για την ομάδα του.

Από την άλλη ο Θανάσης Ανδρούτσος είχε μια ονειρική σεζόν με τον ΟΦΗ, οπού και έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στον τελικό και σε 37 εμφανίσεις ο μέσος των Κρητικών σημείωσε τρία γκολ και τρείς ασίστ συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιτυχημένη αυτή χρονιά για τον ΟΦΗ που θα αγωνιστεί στην Ευρώπη του χρόνου.