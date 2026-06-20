Έτρεχε με 203 χλμ/ώρα στην Αθηνών–Κορίνθου και επιχείρησε να «γλιτώσει» τη σύλληψη με δωροδοκία

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου (20-6-2026) επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων, να κινείται με ταχύτητα 203 χλμ/ώρα.



Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε (μέσω συσκευής radar) ότι ο 39χρονος κινούνταν με 203 χλμ/ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 73 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.



Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των διοδίων Μάνδρας ενώ κατά τη σύλληψή του αποπειράθηκε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψή του.



Σε βάρος του 39χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου.



Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.