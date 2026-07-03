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Χανιά: Βυτιοφόρο κάνει «τυφλή» προσπέραση στον δρόμο του αεροδρομίου

Οδηγός βυτιοφόρου κάνει επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο του Αεροδρομίου, σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.

ΠηγήYouTube
ΠηγήYouTube
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

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Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στα Χανιά, αυτή τη φορά στον δρόμο που οδηγεί στο Αεροδρόμιο, όπου η αυξημένη κίνηση των ημερών καθιστά το σημείο ιδιαίτερα επιβαρυμένο.

Στο βίντεο εμφανίζεται οδηγός βυτιοφόρου, ο οποίος, κινούμενος με ταχύτητα, επιχειρεί προσπέραση κάνοντας χρήση φώτων και κόρνας προς το προπορευόμενο όχημα, προκειμένου να παραχωρήσει χώρο για να περάσει.

Ο οδηγός του ΙΧ, υπό τον φόβο ατυχήματος και καθώς στο αντίθετο ρεύμα κινούνταν άλλα οχήματα, αναγκάστηκε να βγει εκτός οδοστρώματος, ώστε να ολοκληρωθεί η προσπέραση του βαρέως οχήματος, όπως φαίνεται και στο βίντεο του zapranews.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχες εικόνες επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς καταγράφονται στην Κρήτη, με παρόμοια περιστατικά να έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία.

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