Χανιά: Βυτιοφόρο κάνει «τυφλή» προσπέραση στον δρόμο του αεροδρομίου
Οδηγός βυτιοφόρου κάνει επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο του Αεροδρομίου, σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.
Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στα Χανιά, αυτή τη φορά στον δρόμο που οδηγεί στο Αεροδρόμιο, όπου η αυξημένη κίνηση των ημερών καθιστά το σημείο ιδιαίτερα επιβαρυμένο.
Στο βίντεο εμφανίζεται οδηγός βυτιοφόρου, ο οποίος, κινούμενος με ταχύτητα, επιχειρεί προσπέραση κάνοντας χρήση φώτων και κόρνας προς το προπορευόμενο όχημα, προκειμένου να παραχωρήσει χώρο για να περάσει.
Ο οδηγός του ΙΧ, υπό τον φόβο ατυχήματος και καθώς στο αντίθετο ρεύμα κινούνταν άλλα οχήματα, αναγκάστηκε να βγει εκτός οδοστρώματος, ώστε να ολοκληρωθεί η προσπέραση του βαρέως οχήματος, όπως φαίνεται και στο βίντεο του zapranews.
Δεν είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχες εικόνες επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς καταγράφονται στην Κρήτη, με παρόμοια περιστατικά να έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία.