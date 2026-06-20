Παλαιό Φάληρο: Μεθυσμένη 32χρονη έκλεψε βαν και έπεσε σε παρκαρισμένα ΙΧ - Κατέληξε σε πιλοτή

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Παλαιό Φάληρο, όταν μια 32χρονη γυναίκα φέρεται να έκλεψε βαν και να ακολούθησε μια επικίνδυνη διαδρομή στους δρόμους της περιοχής, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα και θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και οδηγούς.

Σύμφωνα με το Μega, το περιστατικό ξεκίνησε από την Καλλιθέα, όπου η γυναίκα φέρεται να έκλεψε ένα κίτρινο βαν. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το Παλαιό Φάληρο, οδηγώντας ανεξέλεγκτα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ σε ορισμένα σημεία κινήθηκε ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε στενούς δρόμους.

Ζημιές σε τέσσερα οχήματα

Κατά τη διάρκεια της πορείας της, το βαν προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί πεζών ή άλλων διερχόμενων πολιτών.

Η επικίνδυνη διαδρομή ολοκληρώθηκε όταν το όχημα κατέληξε και ακινητοποιήθηκε στην πιλοτή πολυκατοικίας, βάζοντας τέλος στην ξέφρενη πορεία του.

Προσπάθησε να διαφύγει αλλά συνελήφθη

Βίντεο που καταγράφει τα γεγονότα δείχνει τη 32χρονη λίγα λεπτά μετά την ακινητοποίηση του οχήματος. Αστυνομικοί που είχαν ήδη ειδοποιηθεί έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο η γυναίκα επιχείρησε να διαφύγει πεζή.

Ακολούθησε σύντομη καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να την ακινητοποιούν και να της περνούν χειροπέδες.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η 32χρονη βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με τις μετρήσεις να δείχνουν επίπεδα περίπου τρεις φορές πάνω από το νόμιμο όριο.

Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα που προέκυψαν από την έρευνα.