Σύλληψη 29χρονης οικιακής βοηθού για κλοπές σε σπίτια στην Αθήνα και την Κηφισιά

Οι αστυνομικές αρχές της Κηφισιάς προχώρησαν στη σύλληψη μιας 29χρονης οικιακής βοηθού, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε συστηματικά κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από σπίτια όπου εργαζόταν ως εσώκλειστη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η γυναίκα φέρεται να εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της και την πρόσβασή της στις κατοικίες, αφαιρώντας αντικείμενα από τουλάχιστον δύο σπίτια σε Αθήνα και Κηφισιά από τον Δεκέμβριο του 2025. Αναφέρεται επίσης ότι έπαιρνε μονοήμερες άδειες από την εργασία της, χωρίς να επιστρέφει, έχοντας μαζί της τα κλοπιμαία.

Η σύλληψή της έγινε στη Νέα Ερυθραία στις 23 Ιουνίου, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα για κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.