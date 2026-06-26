Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 42χρονου στην Ανάβυσσο – Τρεις συλλήψεις

Στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας ενός 42χρονου αλλοδαπού, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Ιουνίου στην Ανάβυσσο, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποιώντας τρεις συλλήψεις και ταυτοποιώντας ένα ακόμη άτομο, το οποίο αναζητείται ως ο βασικός κατηγορούμενος για την υπόθεση.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 50, 51 και 52 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπόθαλψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά συναυτουργία. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.



Από την προανάκριση προέκυψε ότι το απόγευμα της 21ης Ιουνίου το θύμα συναντήθηκε με τους εμπλεκόμενους στο σπίτι του 51χρονου στην Ανάβυσσο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός, με αποτέλεσμα ο φερόμενος ως δράστης να χτυπήσει τον 42χρονο στο κεφάλι με κορμό δέντρου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.



Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έρευνα, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι –πλην του 51χρονου– αποχώρησαν από το σημείο, χωρίς να ειδοποιήσουν τις Αρχές ή να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο για την παροχή ιατρικής βοήθειας στον τραυματία. Ο 42χρονος υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.



Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας.



Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 42χρονος.