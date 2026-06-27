Χειροπέδες σε 21χρονο που έτρεχε με 210 χλμ/ώρα στην Αθηνών-Λαμίας

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Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιομέτρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χλμ/ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ/ώρα.

Η ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα προκάλεσε άμεσο κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στο οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ ο 21χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ