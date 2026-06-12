«Έτρεχε» με 128 χλμ/ώρα να πάρει ποπ κορν και κόκα κόλα - Καταδικάστηκε 26χρονος οδηγός

Με συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ανά μέρα, καταδικάστηκε ένας 26χρονος ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο με υπερβολική ταχύτητα ενώ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν είχε δίπλωμα και ασφάλεια, στη Θεσσαλονίκη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για επικίνδυνη οδήγηση, μέθη, οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικών. Η έφεση του, εκ του νόμου, είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής κι έτσι αφέθηκε ελεύθερος.

«Ζητώ συγγνώμη. Μένω στο Ασβεστοχώρι, με την κοπέλα μου. Δουλεύω σε ανακαινίσεις οικοδομών. Είχα πιει 5-6 μπύρες και πήγα να πάρω, από ένα μίνι- μάρκετ, κόκα κόλα και ποπ κορν» ανέφερε ο 26χρονος, κατά την απολογία του, ενώπιον του δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ραντάρ εντοπίστηκε να οδηγεί με 128 χλμ/ώρα, με κίνδυνο να συγκρουστεί. Ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών. Στη συνέχεια εντοπίστηκε θετικός στο αλκοτέστ, με μέτρηση αλκοόλης 0,68 mg/l και 0,64mg/ l.

Ακόμη διαπιστώθηκε ότι στις 30 Νοεμβρίου του 2025 του είχε επιβληθεί διοικητική ποινή αφαίρεσης διπλώματος για 200 και πλέον μέρες ενώ ήταν ανασφάλιστο το όχημα του.

Η σύλληψη του 26χρονου πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Πεύκων, καθώς υπέπεσε σε σειρά τροχονομικών παραβάσεων, τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026. Η δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός, με καταγωγή από την Αλβανία, εντοπίστηκε να οδηγεί το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χλμ/ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ/ώρα, ενώ παρά το σήμα στάσης των αστυνομικών, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Επιπλέον, το όχημα που οδηγούσε δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης και ήταν ανασφάλιστο.



Εκτός από την παραπάνω ποινή, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2000 ευρώ.