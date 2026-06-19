Χαλαρός Ιμπραΐμοβιτς: Κάνει κέφι με remix του Πασχάλη Τερζή και μετά «ποδαράκια» παρέα με τον Ανρί

Ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς απολαμβάνει διασκευή του Πασχάλη Τερζή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σε τηλεοπτική εκπομπή και γίνεται viral

Το συγκεκριμένο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας και απέσπασε μεγάλο αριθμό πορβολών με το πρώην ποδοσφαιριστής να απολαμβάνει ένα remix του τραγουδιού, που είχε σημαδέψει τη νυχτερινή διασκέδαση στην Ελλάδα κι όχι μόνο τη δεκαετία του '90, από την Βόσνια σταρ Lepa Brena, χτυπώντας παλαμάκια.



Momen dimana Zlatan dan Henry asik mendengarkan lagu dari penyanyi Bosnia, Lepa Brena. Sementara Lalas tidak bisa menyembunyikan ekspresi penasarannya...pic.twitter.com/AapYNzzHIX — PAPAN TENGAH (@papantengah) June 15, 2026

Ο Τιερί Ανρί δεν έχασε την ευκαιρία, μπήκε κατευθείαν στο κλίμα, όπου φαίνεται να παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Ενώ ο συμπαρουσιαστής τους Αλέξι Λάλας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και ρωτάει με απορία Ζλάταν... τι λέει το τραγούδι.

Ανρί και Ζλάταν την κάνουν «κομπολόι»

Λίγο αργότερα οι δυο τους αφού «μεράκλωσαν»με τον Τερζή το έριξαν στο ποδόσφαιρο και πραγματικά μας ξυπνάνε μνήμες από το παρελθόν.