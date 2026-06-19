Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας του καλοκαιριού

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού και τα φιλικά του καλοκαιριού δεν αργούν και το «τριφύλλι» τα γνωστοποίησε μέσω... ανάρητησης.

Πέρα από τις μεταγραφές, που οι «πράσινοι» κινούνται με «κινηματογραφική ταχύτητα», στο πρόγραμμα είναι και η σωστή προετοιμασία για να είναι έτοιμοι για τα προκριματικά του Conference League.

Όπως γνωστοποίησε η ίδια η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το «τριφύλλι» θα δώσει τέσσερα φιλικά προετοιμασίας πριν το πρώτο παιχνίδι με την Πάκσι για το Conference League. Η αρχή θα γίνει την 1η Ιουλίου, με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του από τις 22 Ιουνίου, να αντιμετωπίζει την Χέλμοντ Σπορτ. Στις 4 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία θα επιστρέψει η ομάδα στη βάση της, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ, πριν μπει στο αεροπλάνο για να γυρίσει Αθήνα.

Στη συνέχεια θα υπάρξει το φιλικό στις 11 Ιουλίου στην Αθήνα και την Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στην Γκρασχόπερς, ενώ η «πρόβα τζενεράλε» ενόψει των ευρωπαϊκών προκριματικών θα δοθεί στην Αυστρία κόντρα στην Ραπίντ Βιέννης.