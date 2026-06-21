Παρουσίαση Νίστρουπ: Οι πρώτες τοποθετήσεις του Δανού για τη θητεία του στο «τριφύλλι»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Τζέικομπ Νίστρουπ ως νέο της προπονητή το μεσημέρι της Κυριακής (21/06) και αυτά είναι όσα ανέφερε ο Δανός τη πρώτη του μέρα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Καταρχάς, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη θερμή υποδοχή. Είμαι εδώ και μία εβδομάδα, είχε έρθει ένας βοηθός μου πριν από εμένα στην Αθήνα και μου είχε πει τα καλύτερα.

Ολοκλήρωσα φέτος τη σεζόν μου στην Κοπεγχάγη. Μετά το τέλος μου με την ομάδα, εγώ, το staff μου και η οικογένειά μου κάναμε αρκετές σκέψεις για το μέλλον και για το ποιο θα είναι το νέο μου κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό στην ιστορία του Παναθηναϊκού, στους ανθρώπους που δουλεύουν στο κλαμπ, στο staff, στον πρόεδρο και στους φιλάθλους. Εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό πρωταγωνιστή στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

-Για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον Παναθηναϊκό:

«Η εντύπωση που έχω από τον σύλλογο, ήμουν στην Κοπεγχάγη και τώρα στην Αθήνα, είναι πολύ θετική. Έχουμε σημαντικές εγκαταστάσεις, έχουμε την πλατφόρμα για το μέλλον μου. Δεν είστε ο πρώτος που μου μιλάτε για πίεση. Για μένα η πίεση είναι κάτι θετικό. Βρίσκομαι ενώπιων των δημοσιογράφων, ξέρω καλά ότι θα έχω πίεση. Πίεση σημαίνει προσδοκίες, σημαίνει όρεξη. Ότι τόσοι πολλοί σε αυτή τη χώρα θέλουν και σκέπτονται για τον Παναθηναϊκό και αυτό είναι καλό. Και ούτως ή άλλως υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στους συλλόγους. Πιστεύω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Έρχομαι από τον σημαντικότερο σύλλογο της Σκανδιναβίας, η πίεση εκεί ήταν μεγάλη και μου άρεσε».

-Για το πώς οραματίζεται τον δικό του Παναθηναϊκό:

«Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Δεν είμαι εδώ για να χτίσω τον σύλλογο, λέω ότι έχουμε μία εξαιρετική βάση. Εγώ θέλω να είμαι ένα μέρος αυτής της βάσης, με τις σκέψεις μου. Η βάση υπάρχει. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, για να κάνουμε ότι καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Όσον αφορά το πώς θέλω να παίξω: Η Κοπεγχάγη στην οποία δούλεψα το 2022/23 που πήρε τον τίτλο ήταν απ’ τις πιο νεανικές ομάδες και είχε πολύ μεγάλη κατοχή, νέους παίκτες αλλά πολύ έξυπνους. Η ομάδα που κέρδισε το 2024/25 το νταμπλ ήταν διαφορετική και πιο έντονη ομάδα. Ξέρω να χτίζω ομάδες νικήτριες. Θα πρέπει να δούμε τον σωστό τρόπο για να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο το δυνατόν νωρίτερα στην περίοδο. Θα δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι να συγκροτήσουν τον σύλλογο».

-Για το σύστημα που θέλει να παίξει:

«Την ίδια απάντηση θα δώσω. Αποφασίσαμε να παίξουμε με τετράδα στην άμυνα. Αν θα είναι 4-3-3 ή 4-3-2-1 ή άλλη διάταξη δεν έχουμε αποφασίσει. Όμως οι διεθνείς μου παίκτες επέστρεψαν σήμερα οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διάταξη. Αλλά αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν τις ιδέες μου. Θα κάνω το καλύτερο για να γίνει η ομάδα ανταγωνιστική στο κορυφαίο επίπεδο».

-Για τους στόχους του στον Παναθηναϊκό:

«Ο στόχος ο πολύ βραχυπρόθεσμος είναι να καθορίσουμε τα αποδυτήρια με παίκτες που θα δουλεύουν καθημερινά. Πρέπει να είμαστε κοντά στην απόδοση που θέλουμε και από εκεί να φτάσουμε στην κορυφή. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, με συνεργασίες και πίεση. Θα είναι κάτι εντελώς καινούρια ομάδα στον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο στις πρώτες πέντε βδομάδες, αλλά θα κάνουμε καλές εμφανίσεις για να παίρνουμε τις νίκες. Δεν θα καθόμουν εδώ μαζί σας εάν δεν έβλεπα ρεαλιστικό στόχο να γίνει ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής στο άμεσο μέλλον. Όλοι έκαναν σκληρή δουλειά, έκανε ένα δύσκολο ταξίδι ο πρόεδρος, η ομάδα και ο κόσμος, αλλά ήταν σκληρή η δουλειά για να επανακτήσει ο Παναθηναϊκός τα βήματά του. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, πολύ κοντά στην κορυφή. Μένουμε ήρεμοι, με την ίδια κατεύθυνση και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει πρωταθλητής στο σύντομο μέλλον. Αυτό είναι το καύσιμο για να συνεχίσουμε. Η πίεση είναι το καθημερινό μου καύσιμο».