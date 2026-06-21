Αλαφούζος για Νίστρουπ: «Όταν είδαμε το βιογραφικό του ξεχώρισε»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν εκεί για να κάνει και αυτός τις δικές του δηλώσεις.

Στην εναρκτήρια ομιλία, εξήγησε πώς το «τριφύλλι» ξεχώρισε τον Δανό προπονητή και ευχήθηκε να έχουν καλή τύχη στην κοινή τους πορεία.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος:



«Καλωσήρθατε. Παρουσιάζουμε τον νέο προπονητή μας. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του ξεχώρισε. Είμαστε χαρούμενοι που είναι μαζί μας. Καλή μας τύχη».