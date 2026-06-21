Στον Παναθηναϊκό ο Τσάπρας με super deal - Όλοι οι όροι της συμφωνίας με Λεβαδεριακό

Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός έδωσαν τα χέρια και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας θα φοράει στο εξής τη φανέλα με το «τριφύλλι». Οι δύο ομάδες συμφώνησαν για τη μεταγραφή και πλέον απομένουν οι λεπτομέρειες.

Το «τριφύλλι» κυνηγάει εδώ και καιρό τη περίπτωσή του δεξιού μπακ, με τον 24χρονο να συμφωνεί εν τέλη και να συνεχίσει να φοράει πράσινα, αλλά αυτή τη φορά για ομάδα της Αθήνας. Το ποσό ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια με ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Τσάπρας έκανε φέτος 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με ένα γκολ και δέκα ασίστ και έχει συμφωνήσει με τη νέα του ομάδα για τετραετές συμβόλαιο. Το πιθανότερο είναι η ένταξή του στο «τριφύλλι» να γίνει στις αμέσως επόμενες ημέρες.