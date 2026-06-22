Επιβεβαιώνει ο Ρομάνο για Πένια - Αυτό είναι το ποσό της μεταγραφής

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κλείσει και περιμένει να ανακοινώσει τον Ινιάκι Πένια, με τον Ισπανό να περνάει τις ιατρικές εξετάσεις και να είναι έτοιμος να υπογράψει.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Ο Ινιάκι Πένια πρόκειται να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2029 έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί και απομένουν οι τελικές υπογραφές για μία σημαντική ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα.

🚨🟢⚪️ Iñaki Peña, set to join Panathinaikos on a contract until June 2029 for €3m transfer fee. Done deal. pic.twitter.com/uTAamgLvy6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

Ο Πένια πέρσι αγωνίστηκε με την φανέλα της Έλτσε, με την οποία κατέγραψε 16 συμμετοχές, 28 γκολ παθητικό και 4 clean sheets. Ο Ισπανός τερματοφύλακας ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Βιγιαρεάλ, στα 13 του εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα, ενώ πέρα από τους μπλαουγκράνα έχει αγωνιστεί ως δανεικός σε Γαλατάσαράι και Έλτσε.