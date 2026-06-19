ΠΑΟΚ: Σταματά τις επαφές με Πούσιτς- Ποιος είναι ο επόμενος στόχος

Ο ΠΑΟΚ, θα κλείσει οριστικά το κεφάλαιο του Πούσιτς, παρότι στα μάτια του «Δικέφαλου» του Βορρά φαινόταν ο ιδανικότερος για αντικαταστάτης του Ραζβάν Λουτσέσκου και πλέον κοιτάει προπονητή στην Ισπανία.

Την ώρα που το όνομα του 54χρονου έπαιζε στο προσκήνιο, η διοίκηση του «Δικεφάλου» διατηρούσε ανοιχτό μέτωπο με τη La Liga. Εκεί, λοιπόν, βρήκε τον εκλεκτό αντι-Λουτσέσκου, μετά από εισήγηση τόσο του Λέο Μάτος, όσο και του Αντρέ Βιερίνια.

Οι δύο της ΚΑΕ πλέον, είχαν ανοίξει ήδη επαφές με τον 40χρονο Ιταλό προπονητή της Οσασούνα, Αλέσιο Λίσι. Ο πρώην τεχνικός των Μιραντές και Λεβάντε αρέσει στον ΠΑΟΚ και οι «ασπρόμαυροι» εξετάζουν έντονα την περίπτωση του τις τελευταίες ώρες.

Πρόκειται για έναν προπονητή που κατάφερε να σώσει την Οσασούνα στις τελευταίες αγωνιστικές, παρότι τον Μάρτιο η ομάδα είχε φτάσει να διεκδικεί θέση που την οδηγούσε το Conference League.