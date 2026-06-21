ΠΑΟΚ: Έφτασε στην Αθήνα ο Λίσι - Η υποδοχή του Λέο Μάτος

Ο ΠΑΟΚ, αλλάζει προπονητική «σελίδα» και ο νέος του προπονητής Αλέσιο Λίσι, έφτασε το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υπογράψει στον «Δικέφαλο» του Βορρά.

Στην άφιξη του Λίσι έδωσε το «παρών» και ο νέος αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ, Λέο Μάτος, ο οποίος υποδέχθηκε τον νέο προπονητή των «ασπρόμαυρων».

Αμέσως μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ώστε να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές και να πιάσει δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η επιλογή του Λίσι ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης αξιολόγησης. Με την ανάληψη των καθηκόντων του αθλητικού διευθυντή από τον Λέο Μάτος, ξεκίνησε παράλληλα η αναζήτηση του προπονητή που θα οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή. Ανάμεσα σε αρκετές διαθέσιμες επιλογές, ο Ιταλός τεχνικός ξεχώρισε από νωρίς, καθώς τα χαρακτηριστικά και το προφίλ του ανταποκρίνονταν σε μεγάλο βαθμό στα κριτήρια που είχαν τεθεί.