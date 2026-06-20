ΠΑΟΚ: Ο Χατζηδιάκος βασικός στόχος για την ενίσχυση της άμυνας

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του για το καλοκαίρι και μετά και την αποχώρηση του Κεντζιόρα, η ενίσχυση της άμυνας θεωρείται απαραίτητη.

Εκεί ξεπετάγεται και το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος αποτελεί στόχος του «Δικεφάλου», γιατί συνδυάζει εμπειρία σε υψηλό επίπεδο, παρουσία με την Εθνική και ελληνικό στοιχείο που σίγουρα χρειάζεται.

Το όνομά του είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ και στο παρελθόν, ωστόσο η καριέρα του ακολούθησε διαφορετική πορεία. Μετά το πέρασμά του από την Κάλιαρι, μετακόμισε στην Κοπεγχάγη, με την οποία διατηρεί συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα της Δανίας, καταγράφοντας συνολικά 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.