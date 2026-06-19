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ΠΑΟΚ: Νέα μεγαλύτερη πρόταση στην Άουγκσμπουργκ για Γιαννούλη

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη με μια πρόταση που είναι πολύ πιθανό να καταλήξει θετικά.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Κώστας Μπατζώνης

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Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει δικό του τον Δημήτρη Γιαννούλη και το δείχνει με νέα, βελτιωμένη πρόταση στην Άουγκσμπουργκ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «DSC» ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει καταθέσει νέα πολύ βελτιωμένη πρόταση η οποία φτάνει στα 3.5 εκατ. ευρώ ενώ ρίχνει στο τραπέζι ακόμη 1 εκατ. ευρώ. Αυτή η πρόταση σε συνδυασμό με την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στην Τούμπα φαίνεται πως δεν αφήνουν πολλές επιλογές στην γερμανική ομάδα. 

Να υπενθυμίσουμε πως ο Γιαννούλης έχει απορρίψει και άλλες προτάσεις που είχε από ομάδες του εξωτερικού και παρόλο που η ομάδα του είχε απορρίψει τις προηγούμενες προτάσεις του ΠΑΟΚ, φαίνεται πως βλέπει θετικά την τελευταία πρόταση των Θεσσαλονικιών.

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