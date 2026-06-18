«Αντεπίθεση» της ΕΡΤ: Κατέθεσε μεγάλη πρόταση για τα δικαιώματα της Basket League

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan GBL, καθώς η ΕΡΤ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι απέναντι στην πρόταση που είχε καταθέσει ο ΣΚΑΪ.

Η προσφορά της πλατφόρμας που ετοιμάζει ο Γιάννης Αλαφούζος ανερχόταν στα 21 εκατομμύρια ευρώ για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και αρχικά έδειχνε να αλλάζει τα δεδομένα στις μεταδόσεις του ελληνικού μπάσκετ.

Ωστόσο, η δημόσια τηλεόραση απάντησε με δική της πρόταση διετούς διάρκειας, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπερτερεί οικονομικά τόσο για τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο χρόνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη προσφορά του ΣΚΑΪ.

Οι εξελίξεις αναμένεται να κορυφωθούν την Παρασκευή (19/6), όταν το ζήτημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων θα τεθεί προς συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, με τις ομάδες να έχουν τον τελευταίο λόγο στην υπόθεση.