Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Τι είπε για τον Μπογκντάνοβιτς που είχε στο «στόχαστρο» ο Παναθηναϊκός AKTOR

Η Euroleague, έκανε ένα αφιέρωμα για τους παίκτες που σημάδεψαν τη καριέρα του Ζέλικο Ομπάντοβιτς.

Μεταξύ των παικτών στους οποίους αναφέρθηκε ο Σέρβος, ήταν και ο συμπατριώτης του, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε στον δυναμικό χαρακτήρα που έχει ο παίκτης από το NBA και το πόσο ακούει μέσα στο γήπεδο.

Τα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

«Ο Μπόγκνταν έχει έναν χαρακτήρα που πιέζει τους πάντες να δουλέψουν πιο σκληρά. Είναι πάντα πεινασμένος. Για ακόμη ένα καλό αποτέλεσμα. Για ακόμη ένα καλό παιχνίδι. Για ακόμη μία καλή προπόνηση. Ήταν πάντα δύσκολο. Πολλές φορές είχαμε διαφωνίες μεταξύ μας.

Δεν το παίρνει ποτέ στραβά. Αν προσπαθήσω να του εξηγήσω, ή να του δείξω, καταλαβαίνει. Γι’ αυτό είναι εκεί που είναι».