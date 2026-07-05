Η ώρα και το κανάλι του Ελλάδα - Πορτογαλία

Η Εθνικής ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει την Πορτογαλία για τον τελευταίο του αγώνα του πρώτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλει να τσεκάρει και τυπικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ώρα και κανάλι

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 5 Ιουλίου και το τζάμπολ θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 το απόγευμα.

Το παιχνίδι Ελλάδα – Πορτογαλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα από το κανάλι της ΕΡΤ1.