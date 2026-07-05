Γιαννακόπουλος: «Την Τρίτη περνάει ιατρικά ο Μπαντιό, την Τετάρτη ο... κάποιος άλλος»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να προαναγγέλλει ακόμη μία σημαντική προσθήκη.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Μουσταφά Φαλ, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ αποκάλυψε μέσω story στα social media πως ο Μπρανκού Μπαντιό θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Τρίτη (7/7), πριν ανακοινωθεί επίσημα από το «τριφύλλι».

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως ακολουθεί ακόμη μία μεταγραφή, αποκαλύπτοντας ότι την Τετάρτη (8/7) ένας ακόμη παίκτης θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. «Ο Μπαντιό την Τρίτη περνάει ιατρικά. Και την Τετάρτη περνάει κάποιος άλλος...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει πυροδοτήσει νέα σενάρια στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, με αρκετούς να εκτιμούν ότι ο δεύτερος παίκτης που «φωτογράφισε» ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας ίσως είναι ο Άιζακ Μπόνγκα.

Ο Γερμανός φόργουορντ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «πράσινων» και φέρεται να έχει ήδη δεχθεί πρόταση από τον Παναθηναϊκό, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την έκβαση της υπόθεσης.