Αλ Νασρ: Ο Άγγελος Ποστέκογλου αναλαμβάνει την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι ο νέος προπονητής της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο για τα επόμενα δύο χρόνια.



Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός θα αντικαταστήσει τον Ζόρζε Ζέσους, ο οποίος κατέκτησε με την ομάδα του Ριάντ την Saudi League.

Η πορεία του Ελληνοαυστραλού προπονητή





Ο Ποστέκογλου έχει προπονήσει μεταξύ άλλων την Εθνική Αυστραλίας στο Μουντιάλ του 2014, ενώ έχει περάσει με μεγάλη επιτυχία από την Σέλτικ, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και δύο Λιγκ Καπ.



Η καταξίωση ήρθε για εκείνον στον πάγκο της Τότεναμ, όταν την οδήγησε στο θρόνο του Europa League, χαρίζοντάς της τίτλο ύστερα από 17 χρόνια.



Την περσινή σεζόν είχε ένα σύντομο πέρασμα από τον πάγκο της Νότιγχαμ.



Ο 60χρονος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να κοουτσάρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, του οποίου το συμβόλαιο με την Αλ Νασρ τελειώνει το καλοκαίρι του 2027.



Η ανακοίνωση της Αλ Νασρ



«Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ο κ. Άντζε Ποστέκογλου είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας της Αλ-Νασρ. Υπέγραψε συμβόλαιο για τις επόμενες δύο σεζόν. Ευχόμαστε σε αυτόν και στο επιτελείο του κάθε επιτυχία στο ταξίδι τους, αν το επιτρέψει ο Θεός».