Formula 1 2026 Grand Prix Βρετανίας: Ιστορικές μάχες, ελαστικά στα όρια και οι μάχες των φαβορί

Η Formula 1 επιστρέφει στο Silverstone, το εμβληματικό «λίκνο» του μηχανοκίνητου αθλητισμού, για τον ένατο αγώνα της σεζόν του 2026. Το Grand Prix Βρετανίας δεν είναι απλώς ένας ακόμη σταθμός στο καλεντάρι· είναι το μέρος όπου ξεκίνησαν όλα το 1950. Φέτος, η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο, καθώς για πρώτη φορά μετά το 2021 η πίστα θα φιλοξενήσει ένα αγωνιστικό τριήμερο με διαμόρφωση Sprint, υπόσχοντας ακόμα περισσότερο θέαμα και στρατηγικές μάχες.

Μια ιστορική διαδρομή γεμάτη παράδοση

Το Silverstone, μια παλιά βάση της βρετανικής βασιλικής αεροπορίας (RAF), κουβαλάει μια μοναδική κληρονομιά. Μαζί με τη Μόντσα, είναι οι δύο μοναδικοί αγώνες που διεξάγονται ανελλιπώς κάθε χρόνο από την ίδρυση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Για την ιστορία, στον πρώτο εκείνο αγώνα του 1950, νικητής ήταν ο Τζουζέπε Φαρίνα με Alfa Romeo. Φέτος, στην 77η έκδοση του Βρετανικού Grand Prix και την 60ή στο Silverstone, η Pirelli γιορτάζει τον 518ο αγώνα της στο πρωτάθλημα. Η πίστα, που έχει εξασφαλίσει τη θέση της στο πρόγραμμα τουλάχιστον μέχρι το 2034, έχει μήκος 5.891 μέτρα (52 γύροι, συνολική απόσταση 306 χλμ.) με την τελευταία μεγάλη αλλαγή στη χάραξη να έχει γίνει το 2010.

Σαν να οδηγείς μαχητικό αεροσκάφος

Με 18 στροφές (10 δεξιές και 8 αριστερές), το Silverstone αποτελεί το απόλυτο τεστ για την αεροδυναμική των μονοθεσίων της Formula 1. Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις, το έχει χαρακτηρίσει ως «την καλύτερη πίστα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο». Οι διάσημες αλληλουχίες στροφών, όπως οι Maggotts, Becketts και Chapel, αναγκάζουν τους οδηγούς να αλλάζουν κατεύθυνση με αστραπιαία ταχύτητα, δεχόμενοι πλευρικά φορτία που ξεπερνούν τα 5g – τιμές παρόμοιες με αυτές που συναντάμε στη Σουζούκα ή στο Σπα. Ο Λιούις Χάμιλτον, ο απόλυτος κυρίαρχος της πίστας, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως η οδήγηση εδώ μοιάζει με το να βρίσκεσαι στο πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους.

Η πρόκληση των ελαστικών και η στρατηγική

Λόγω αυτών των ακραίων απαιτήσεων, η Pirelli φέρνει στο Silverstone τις πιο σκληρές γόμες της γκάμας της: C1 (σκληρή), C2 (μέση) και C3 (μαλακή). Ο μπροστινός άξονας καταπονείται εξαιρετικά, με το εμπρός αριστερό ελαστικό να δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση λόγω των πολλών δεξιών στροφών. Παρόλο που η άσφαλτος έχει χαμηλή τραχύτητα και προσφέρει καλή πρόσφυση επειδή χρησιμοποιείται όλο το χρόνο, η φθορά είναι υψηλή.

Οι ομάδες αναμένεται να επιδιώξουν στρατηγική ενός pit stop την Κυριακή, χρησιμοποιώντας κυρίως τη μέση (C2) και τη μαλακή γόμα (C3). Η λευκή-σκληρή γόμα (C1) αναμένεται να «φορεθεί» αρκετά στο FP1, καθώς η ύπαρξη του Sprint αλλάζει τις ισορροπίες των ελεύθερων δοκιμών. Φυσικά, αν και οι προβλέψεις του καιρού για το τριήμερο δείχνουν λιακάδα με ευχάριστο αεράκι και θερμοκρασίες έως 27°C την Κυριακή, κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί απόλυτα τον βρετανικό καιρό. Τα ενδιάμεσα ελαστικά Cinturato είχαν επιστρατευτεί τις προηγούμενες δύο χρονιές λόγω ξαφνικών μπορών, οπότε οι ομάδες είναι πάντα σε ετοιμότητα.

Τι έγινε πέρυσι: Το θρίλερ της βροχής

Το περσινό Grand Prix ήταν γεμάτο δράμα και επηρεάστηκε από τη βροχή. Ο Μαξ Φερστάπεν είχε πάρει την pole position την τελευταία στιγμή, κερδίζοντας τον Όσκαρ Πιάστρι για μόλις 0,103 δευτερόλεπτα. Στον αγώνα, ο Πιάστρι οδηγούσε την κούρσα, όμως μια ποινή 10 δευτερολέπτων για αντικανονική οδήγηση πριν από την επανεκκίνηση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας του στοίχισε την πρωτιά. Αυτό ευνόησε τον συναθλήτή του στη McLaren, Λάντο Νόρις, ο οποίος τον προσπέρασε την ώρα που ο Πιάστρι εξέτιε την ποινή του στο pit-stop. Ο Νόρις πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη μέσα στην πατρίδα του, δηλώνοντας ότι ήταν «όλα όσα είχε ονειρευτεί». Ο Πιάστρι τερμάτισε δεύτερος, ενώ ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έκανε την έκπληξη ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση με τη Sauber, στο πρώτο βάθρο της καριέρας του μετά από 239 αγώνες! Ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari τερμάτισε τέταρτος και ο Μαξ Φερστάπεν έκλεισε την πεντάδα.

Looking back at Lando's maiden win at Silverstone last year 🏆



The McLaren driver took the chequered flag at a wet/dry thriller! 😮#F1 #BritishGP pic.twitter.com/kakFa1u2Ye — Formula 1 (@F1) July 2, 2026

Τα προγνωστικά για το 2026: Ποιος θα επικρατήσει;

Μετά το ανατρεπτικό Grand Prix της Αυστρίας, όπου ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes πήρε τη νίκη εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά στους διεκδικητές. Ο Βρετανός Ράσελ βρίσκεται τώρα 40 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι. Ο Αντονέλι πλησίασε τον Φερστάπεν στον τελευταίο γύρο στην Αυστρία, αλλά «μπήκε στη μάχη λίγο αργά». Η Red Bull έφερε αναβαθμίσεις στην Αυστρία που φάνηκε να λειτουργούν, με τον Φερστάπεν (ο οποίος ξεκίνησε 5ος και τερμάτισε 2ος) να δηλώνει ότι ένιωσε για πρώτη φορά φέτος ότι μπορεί να παλέψει πραγματικά για τη νίκη. Ωστόσο, ο Ολλανδός αποκάλυψε στον προσομοιωτή ότι η διαχείριση της «μπαταρίας» γύρω από το Silverstone θα είναι οριακή.

A roll call like no other 🏅



All the drivers who have won the British Grand Prix 🏆#F1 #BritishGP pic.twitter.com/g1JscQlUjO — Formula 1 (@F1) July 2, 2026

Από την άλλη, οι γρήγορες στροφές του Silverstone ταιριάζουν γάντι στα «Ασημένια Βέλη» της Mercedes. Μην ξεχνάμε, όμως, και τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον. Έχοντας πάρει την πρώτη του φετινή νίκη με τη Ferrari στην Ισπανία, ο Χάμιλτον κατέχει το απόλυτο ρεκόρ με 9 νίκες και 7 pole positions στην πατρίδα του. Μαζί με τους Φερνάντο Αλόνσο, Κάρλος Σάινθ, Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις, είναι οι μόνοι οδηγοί από το τρέχον grid που έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης στο Silverstone. Στους κατασκευαστές, η Scuderia Ferrari οδηγεί τη «χρυσή βίβλο» με 18 νίκες, έναντι 15 της McLaren.

Μοναδικά τρόπαια με άρωμα τέχνης

Η Pirelli φρόντισε να δώσει ξεχωριστή λάμψη στο φετινό τριήμερο. Το τρόπαιο του βάθρου σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Πολ Όζ. Ξεκινώντας από ένα ψηφιακό μοντέλο της εμπρός πτέρυγας ενός μονοθεσίου, ο γλύπτης δημιούργησε ένα έργο που δείχνει την εξέλιξη του Silverstone από αεροδρόμιο σε σύγχρονη πίστα.

Η βρετανική σημαία αποτυπώνεται μέσα από αλουμίνιο (υλικό της αεροπορίας) και ανθρακονήματα (το κατεξοχήν υλικό της F1). Τέλος, οι οδηγοί που θα ανέβουν στο βάθρο θα φορέσουν μια ειδική έκδοση του κίτρινου καπέλου της Pirelli (Pirelli Podium Cap Special Edition) με το παραδοσιακό βρετανικό μοτίβο "houndstooth" (δόντι του κυνηγόσκυλου), σχεδιασμένο από τον Ντένις Ντέκοβιτς.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις κατατακτήριες δοκιμές Σάββατο (18:00-19:00 ώρα Ελλάδας) και τον αγώνα Κυριακή (17:00 εκκίνηση) έχει ξεκινήσει. Το Silverstone είναι έτοιμο να γράψει ακόμα ένα χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία της Formula 1!