Formula 1 2026 Grand Prix Αγγλίας: Αντονέλι εναντίον όλων

Ο Κίμι Αντονέλι άντεξε στην αντεπίθεση των μονοθεσίων της Ferrari και κατέκτησε την πέμπτη του φετινή pole position για το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Την ίδια ώρα, ο άλλος οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, περιορίστηκε τελικά στην τέταρτη θέση, βλέποντας τις ελπίδες του για κάτι καλύτερο να εξανεμίζονται στο φινάλε. Ο Ιταλός πιλότος της Mercedes κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του στο δεύτερο πέρασμά του στο Q3, πανηγυρίζοντας την πρώτη του pole μετά από έναν μήνα και το Grand Prix του Μονακό. Ήταν μια εμφατική απάντηση, ειδικά από τη στιγμή που ο Σαρλ Λεκλέρ βρήκε τον απαιτούμενο ρυθμό για να «κλέψει» τη δεύτερη θέση της εκκίνησης από τους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

The first Italian on pole at Silverstone in 73 years 🇮🇹👏 pic.twitter.com/Sw9UKALBfy — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 4, 2026

Το σερί της Mercedes και η απειλή του Χάμιλτον

Μέχρι τώρα, η Mercedes παρέμενε αήττητη στις κατατακτήριες δοκιμές της φετινής σεζόν. Ωστόσο, η εντυπωσιακή pole position που είχε σημειώσει ο Λιούις Χάμιλτον στα δοκιμαστικά του Sprint έδειχνε ότι το σερί των «Ασημένιων Βελών» ίσως έσπαγε στο Σίλβερστοουν από εσωτερικό ανταγωνισμό. Όμως ο Αντονέλι, αφού πρώτα προσπέρασε τον Χάμιλτον για να κερδίσει το Sprint του Σαββάτου, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί για το πρωτάθλημα, κλειδώνοντας την πρώτη θέση για την εκκίνηση της Κυριακής.

Quali coming 🆙 pic.twitter.com/YaosaN9Pon — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 4, 2026

Ο Ράσελ, αν και ήταν δεύτερος μετά την πρώτη προσπάθεια στο Q3, απέτυχε να βελτιώσει τον χρόνο του στον τελευταίο του γύρο, μένοντας πάνω από μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Αντονέλι. Αυτό τον έριξε τέταρτο, πίσω από τους Λεκλέρ και Χάμιλτον, με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να κερδίζει μόλις ένα δέκατο σε σχέση με το πρώτο του run.

Μακριά από την κορυφή Red Bull και McLaren

Στην πέμπτη θέση, αλλά αρκετά μακριά από τους πρωτοπόρους, βρέθηκε ο Ιζάκ Χατζάρ με τη Red Bull, ακολουθούμενος από τη McLaren του Λάντο Νόρις. Και οι δύο ομάδες έδειξαν να αντιμετωπίζουν σοβαρό έλλειμμα ρυθμού σε σχέση με τις Mercedes και Ferrari. Ο Μαξ Φερστάπεν περιορίστηκε μόλις στην έβδομη θέση, αναφέροντας μάλιστα προβλήματα στη διαχείριση της ενέργειας της μονάδας ισχύος του (power unit deployment). Δίπλα του, θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Όσκαρ Πιάστρι δυσκολεύτηκε πολύ με την πρόσφυση, μένοντας όγδοος.

Την πρώτη δεκάδα (5η σειρά του grid) συμπλήρωσαν οι οδηγοί της Racing Bulls, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Λίαμ Λόουσον, οι οποίοι ήταν οι κορυφαίοι των ομάδων του "midfield".

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ Lewis Hamilton GB 2026

Το παρασκήνιο του Q2 και η μάχη της πρόκρισης

Ο Αντονέλι είχε δείξει τις προθέσεις του από το Q2, γράφοντας χρόνο 1:28.493, παρά το γεγονός ότι βγήκε εκτός πίστας στην πρώτη του προσπάθεια. Στη συνέχεια, ο Ιταλός πήρε προβάδισμα ενός δεκάτου από τον Λεκλέρ, με τους Χάμιλτον και Ράσελ να ακολουθούν. Οι McLaren έδειξαν από νωρίς ότι θα είχαν δύσκολο έργο. Ο Νόρις ήταν μόλις ένατος, ενώ ο Πιάστρι βρέθηκε στη ζώνη αποκλεισμού μετά το πρώτο run. Παρόλα αυτά, ο Αυστραλός κατάφερε να βρει τον δρόμο για το Q3, «παλεύοντας» με την έλλειψη πρόσφυσης και τις κακές ισορροπίες του μονοθεσίου του. Στα αξιοσημείωτα του Q2, ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο της Audi έχασε την πρόκριση στην τελική δεκάδα από τον Λόουσον για μόλις 0.032 δευτερόλεπτα, ζητώντας συγγνώμη από την ομάδα του που δεν κατάφερε να πάρει το 100% από το μονοθέσιο.

British slang has drive. So do we, innit? 🇬🇧 How many can you guess?



Watch full challenge: https://t.co/Oz2rIZ1wBf pic.twitter.com/DvIz6ADbu9 — Audi Revolut F1 Team (@audif1_) July 4, 2026

Ο Πιερ Γκασλί πλασαρίστηκε 12ος σε ένα ακόμα δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Alpine, μπροστά από τη δεύτερη Audi του Νίκο Χούλκενμπεργκ. Ο Όλιβερ Μπέρμαν κατετάγη 14ος, εκφράζοντας παράπονα ότι η Haas έχει μείνει πίσω σε ρυθμό αναβάθμισης σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές της, ενώ η Williams συνέχισε τις χαμηλές πτήσεις, με τους Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον να περιορίζονται στις θέσεις 15 και 16.

Θρίλερ στο Q1 με ανέμους και μηχανικά προβλήματα

Το ξεκίνημα των κατατακτήριων στο Q1 ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό λόγω των θυελλωδών ανέμων, με τον πίσω άνεμο (tailwind) στην Copse να φτάνει τα 20 χλμ/ώρα και να μετατρέπεται σε πλευρικό (crosswind) στο απαιτητικό σύμπλεγμα στροφών Maggotts-Becketts. Εκεί, ο Φράνκο Κολαπίντο είχε ένα τρομακτικό τετ-α-κε στην τελευταία του προσπάθεια όταν έχασε το πίσω μέρος, με αποτέλεσμα ο Αργεντινός να μην μπορέσει να βελτιώσει τη 19η θέση του.

Λαχτάρα είχε και ο Ράσελ, ο οποίος είχε μια «περίεργη» έξοδο στην αμμοπαγίδα της Luffield στο πρώτο του run μετά από μπλοκάρισμα των τροχών, προκαλώντας ζημιά στην εμπρός πτέρυγα. Αυτό τον ανάγκασε να γράψει χρόνο στα τελευταία λεπτά για να προκριθεί, κάτι που τελικά έκανε με σχετική άνεση. Προβλήματα με το καλημέρα αντιμετώπισε και ο Μπορτολέτο, καθώς ανέφερε στο out-lap ότι δεν μπορούσε να επιλέξει την 6η σχέση στο κιβώτιο. Επέστρεψε εσπευσμένα στο γκαράζ της Audi με υποψία βλάβης στο κιβώτιο ταχυτήτων, όμως οι μηχανικοί έκαναν το θαύμα τους και τον έστειλαν πίσω στην πίστα εγκαίρως για να προκριθεί στο Q2. Ο Εστεμπάν Οκόν, από την άλλη, δεν ήταν τόσο τυχερός. Ο Γάλλος ηττήθηκε για άλλη μια φορά σε κατατακτήριες από τον teammate του στη Haas, Όλιβερ Μπέρμαν, ο οποίος πήρε την πρόκριση για το Q2 αφήνοντας οριακά εκτός τον Οκόν. Τέλος, ο άτυχος Κολαπίντο βρέθηκε ανάμεσα στους οδηγούς της Cadillac, Βαλτέρι Μπότας και Σέρχιο Πέρες, με την Aston Martin να απογοητεύει ξανά, κλείνοντας τις τελευταίες θέσεις του grid.

Τα highlights των κατατακτήριων δοκιμών

• Pole Position ο Αντονέλι: 5η φετινή pole για τον οδηγό της Mercedes, ο οποίος επικράτησε στο ηλιόλουστο Σίλβερστοουν και επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί.

• Η αντεπίθεση της Ferrari: Ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε εξαιρετικό φινάλε στο Q3 και «έκλεψε» τη 2η θέση της εκκίνησης από τον Λιούις Χάμιλτον.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Antonelli takes his fifth pole of the season 🖐#F1 #BritishGP pic.twitter.com/v1n94s0gej — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

• Έμεινε πίσω ο Ράσελ: Αν και ήταν 2ος μετά το πρώτο run του Q3, δεν βελτίωσε τον χρόνο του στο τέλος και περιορίστηκε στην 4η θέση.

• Μακριά από την κορυφή η Red Bull: Ο Ιζάκ Χατζάρ πλασαρίστηκε 5ος, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν έμεινε 7ος αντιμετωπίζοντας προβλήματα με τη μονάδα ισχύος.

• Δυσκολίες για τη McLaren: Ο Λάντο Νόρις κατετάγη 6ος και ο Όσκαρ Πιάστρι 8ος, παλεύοντας όλο το διήμερο με την έλλειψη πρόσφυσης και ισορροπίας.

• Έκπληξη από τη Racing Bulls: Οι Άρβιντ Λίντμπλαντ και Λίαμ Λόουσον «κλείδωσαν» την 5η σειρά του grid (θέσεις 9-10) ως οι κορυφαίοι του midfield.

• Μηχανικό θρίλερ για την Audi: Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο αντιμετώπισε πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων στο Q1, αλλά οι μηχανικοί πρόλαβαν να τον στείλουν ξανά στην πίστα, χάνοντας τελικά το Q3 για μόλις 0.032 δευτερόλεπτα.

• Θύματα των ανέμων στο Q1: Οι ριπές ανέμου έως 20 χλμ/ώρα σε Copse και Maggotts-Becketts δυσκόλεψαν τους οδηγούς, οδηγώντας σε τετ-α-κε τον Φράνκο Κολαπίντο (19ος).