Formula 1 2026 Grand Prix Αγγλίας: Το safety car χάλασε το πάρτυ

Το Βρετανικό Grand Prix του 2026 θα μείνει στην ιστορία ως ένας αγώνας γεμάτος στρατηγικές μάχες, απρόσμενα τεχνικά προβλήματα και συγκλονιστικές ανατροπές. Ο Σαρλ Λεκλέρ κατέκτησε την πρώτη του φετινή νίκη, οδηγώντας τη Ferrari σε έναν σπουδαίο θρίαμβο μέσα στην έδρα της Mercedes, σε ένα απόγευμα όπου η τύχη γύρισε την πλάτη στον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι.

Το «highlight» της εκκίνησης και το δράμα του Αντονέλι

Όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα. Ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε μια υποδειγματική εκκίνηση, «κλέβοντας» την πρωτοπορία από τον polesitter, Κίμι Αντονέλι. Μαζί του πέρασε και ο Λιούις Χάμιλτον, φέρνοντας τις δύο Ferrari στο 1-2.

A landmark victory for the team, our 250th in Formula 1!! 🏆 pic.twitter.com/pcAGDHHGFt — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 5, 2026

Η Mercedes, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Εφαρμόζοντας μια εναλλακτική στρατηγική, άφησε τον Αντονέλι στην πίστα για περισσότερους γύρους. Ο νεαρός Ιταλός μπήκε για το μοναδικό του pitstop στον 35ο από τους 52 γύρους, έχοντας χτίσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ελαστικών έναντι του Λεκλέρ. Η καταστροφή όμως καραδοκούσε. Στον 41ο γύρο, ο Αντονέλι ανέφερε στον ασύρματο πως «κάτι έχει σπάσει». Όπως αποδείχθηκε, το κάλυμμα της πίσω αριστερής πλήμνης (wheel shield) καταστράφηκε, προκαλώντας προβλήματα στη συμπεριφορά του μονοθεσίου. Παρά τις δύο διαδοχικές επισκέψεις στα pits για να διορθωθεί η ζημιά, ο Ιταλός κατρακύλησε εκτός δεκάδας, χάνοντας 18 πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου.

YOUR BRITISH GP 2026 WINNER 🏆🇬🇧 pic.twitter.com/N4JRVnHElb — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 5, 2026

Ποινές, λάθη και το safety car που «πάγωσε» το grid

Η ατυχία του Αντονέλι άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για τον Λεκλέρ, ο οποίος διαχειρίστηκε με άνεση μια διαφορά 20 δευτερολέπτων από τον συναθλητή του, Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής χρειάστηκε να εκτίσει ποινή 5 δευτερολέπτων στα pits λόγω άκυρης εκκίνησης (false start), όμως κατάφερε να βγει νικητής από μια τριπλή μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν και τον Τζορτζ Ράσελ. (Ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες της FIA για πιθανή παράβαση υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας).

Για τον Μαξ Φερστάπεν, ο αγώνας ήταν ένας διαρκής εφιάλτης. Παλεύοντας με την οδική συμπεριφορά, το κιβώτιο ταχυτήτων και την απόδοση του υβριδικού κινητήρα της Red Bull, ο Ολλανδός κρατούσε με νύχια και με δόντια μια θέση στο βάθρο. Όλα αυτά μέχρι τον 46ο γύρο, όταν έχασε τον έλεγχο στη στροφή Stowe, κατέληξε στην αμμοπαγίδα και εγκατέλειψε. Το ατύχημα του Φερστάπεν έφερε στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Οι περισσότεροι οδηγοί μπήκαν στα pits για τη μαλακή γόμα, προετοιμαζόμενοι για ένα σπριντ ενός γύρου. Ο Τζορτζ Ράσελ ρίσκαρε και έμεινε εκτός με τη γόμα μεσαίας σκληρότητας, κερδίζοντας τη 2η θέση. Τελικά, το Safety Car δεν αποχώρησε ποτέ, «κλειδώνοντας» τις θέσεις του βάθρου: Λεκλέρ 1ος, Ράσελ 2ος και Χάμιλτον 3ος.

Οι κερδισμένοι της ημέρας και η βαθμολογία

Ο Λάντο Νόρις τερμάτισε στην 4η θέση, εκμεταλλευόμενος τις εγκαταλείψεις των Φερστάπεν και Αντονέλι, σε ένα Σαββατοκύριακο όπου η McLaren δυσκολεύτηκε αισθητά στις γρήγορες καμπές του Σίλβερστοουν. Στην 5η θέση βρέθηκε ο Ιζάκ Χατζάρ με τη Red Bull, ενώ η Racing Bulls εντυπωσίασε, βάζοντας τους Λίαμ Λόουσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα. Την πρώτη του βαθμολόγηση για φέτος πανηγύρισε ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με την Audi (8ος), ενώ την πρώτη δεκάδα έκλεισαν οι οδηγοί της Alpine, Φράνκο Κολαπίντο και Πιέρ Γκασλί.

Μετά από αυτό το εφιαλτικό απόγευμα, ο άτυχος Κίμι Αντονέλι τερμάτισε 16ος, βλέποντας το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα έναντι του ομόσταβλού του, Τζορτζ Ράσελ, να μειώνεται στους 25 βαθμούς.

Τα Highlights του αγώνα

Πρώτη νίκη για Λεκλέρ: Ο Μονεγάσκος «έσπασε το ρόδι» για το 2026, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική του εκκίνηση.

Δράμα για Αντονέλι: Μια αστοχία στο wheel shield του στέρησε τη νίκη και τον άφησε 16ο, «ροκανίζοντας» τη διαφορά του στο πρωτάθλημα.

Βάθρο για τη Mercedes με... στρατηγική Ferrari: Οι Ράσελ (2ος ) και Χάμιλτον (3ος ) ανέβηκαν στο βάθρο, με τον Χάμιλτον να εκτίει ποινή 5 δευτερολέπτων για false start σε καθεστός κίτρινης σημαίας. Όταν ο Χάμιλτον μπήκε για pit stop ο Ράσελ έμεινε στον αγώνα και ανέβηκε 2ος .

Έξοδος Φερστάπεν: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής κόλλησε στην αμμοπαγίδα της στροφή Stowe λίγους γύρους (βρίζοντας στην ενδοεπικοινωνία της ομάδας) πριν το τέλος, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα με το μονοθέσιό του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Τερματισμός υπό το Safety Car: Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας δεν αποχώρησε τελικά πριν τον τελευταίο γύρο, στερώντας μας μία τελευταία «κόντρα».

Βαθμοί για την Audi: Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο κατέκτησε την 8η θέση, χαρίζοντας πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του.