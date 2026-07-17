Formula 1 2026 Grand Prix Βελγίου: Η απόλυτη μάχη στις Αρδέννες

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και το «καραβάνι» των μονοθεσίων κατευθύνεται σε έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού: Tο Spa-Francorchamps. Για πολλούς, η συγκεκριμένη πίστα αποτελεί το «πανεπιστήμιο» της Formula 1. Είναι το μέρος όπου οι οδηγοί δίνουν τις πιο δύσκολες εξετάσεις τους, αντιμετωπίζοντας ένα εκρηκτικό μείγμα τεχνικών προκλήσεων, υψηλών ταχυτήτων και ακραίων εναλλαγών στο σκηνικό του καιρού.

Βρισκόμαστε στον προτελευταίο γύρο πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα και η ένταση στο grid χτυπάει κόκκινο. Μετά από ένα συγκλονιστικό Grand Prix στo Silverstone, όπου ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε μια σπουδαία νίκη για τη Ferrari πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, τα βλέμματα όλων στρέφονται στο Βέλγιο. Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, που τερμάτισε δεύτερος στην πατρίδα του, έχει μειώσει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο και συναθλητή του, Κίμι Αντονέλι, στους 25 βαθμούς. Την ίδια ώρα, ο Λιούις Χάμιλτον συμπλήρωσε το podium με τη Ferrari, δείχνοντας ότι η ιταλική ομάδα έχει βρει ξανά τον ρυθμό της.

The upgrades keep coming 👀



Racing Bulls and Haas top the list for Spa 👇#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/fXmp64F3Au — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

Spa-Francorchamps: Μια πίστα-θρύλος

Με μήκος 7,004 χιλιόμετρα, το Spa είναι η μεγαλύτερη πίστα στο τρέχον ημερολόγιο. Φωλιασμένη στην καρδιά του δάσους των Αρδεννών, προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα με τις τεράστιες ευθείες της, τις στροφές που κόβουν την ανάσα και, φυσικά, τη μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά σε όλο το πρωτάθλημα.

Κάθε γύρος εδώ είναι μαγικό, όπως έχει δηλώσει και ο Φερνάντο Αλόνσο. Οι οδηγοί λατρεύουν να πιέζουν τα μονοθέσιά τους στα όρια, ιδιαίτερα στο θρυλικό πέρασμα από την Eau Rouge μέχρι την ανηφορική Raidillon. Σε αυτό το σημείο, τα μονοθέσια καλούνται να αλλάξουν απότομα κατεύθυνση σε τυφλές στροφές ενώ ανηφορίζουν, προτού εκτοξευθούν στην ευθεία Kemmel. Για τη βελτίωση της ασφάλειας, η άσφαλτος σε αυτό το σημείο διαθέτει πλέον ειδικές αυλακώσεις για την καλύτερη αποστράγγιση του νερού.

For every lap, every corner, every memory ❤️



As we return to Spa-Francorchamps, we carry our cherished friends Anthoine Hubert and Dilano van 't Hoff with us.



Always in our hearts, forever part of our sport. pic.twitter.com/t2pyg68wEF — Formula 1 (@F1) July 16, 2026

Το μικροκλίμα και ο γρίφος των ελαστικών

Το μεγάλο μυστικό του Spa κρύβεται στον καιρό. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η πίστα έχει το δικό της, εντελώς απρόβλεπτο μικροκλίμα. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να βρέχει καταρρακτωδώς στο ένα μισό της πίστας και το άλλο μισό να είναι εντελώς στεγνό. Αυτό αναγκάζει τις ομάδες και τους οδηγούς σε ένα διαρκές παιχνίδι στρατηγικής ανάμεσα στα σλικ ελαστικά και τα ενδιάμεσα (intermediates).

Για το φετινό τριήμερο, η Pirelli επέλεξε τις γόμες C2 (σκληρή), C3 (μέση) και C4 (μαλακή). Αν και η πίστα καταπονεί έντονα τα ελαστικά λόγω των υψηλών φορτίων, οι θερμοκρασίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Αν επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, η θερμική φθορά θα αυξηθεί, κάνοντας τη στρατηγική των δύο pit stops την επικρατέστερη, με τη σκληρή και τη μέση γόμα να έχουν τον πρώτο λόγο την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολογικές προγνώσεις κάνουν λόγο για καταιγίδες και ασθενείς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 23°C.

Η ανατομία της πίστας και το set up των μονοθέσιων

Το Spa αποτελείται από τρία sectors με εντελώς διαφορετική προσωπικότητα:

• Το 1ο Sector: Είναι το ταχύτερο κομμάτι, ιδανικό για προσπεράσματα χάρη στη μεγάλη ευθεία Kemmel.

• Το 2ο Sector: Το πιο τεχνικό τμήμα της πίστας, γεμάτο με στροφές μέσης ταχύτητας και κατηφορικές κλίσεις.

• Το 3ο Sector: Ένα κομμάτι με εξαιρετική ροή που οδηγεί σε μια ήπια ανηφόρα πριν την τελική ευθεία.

Nine rounds complete. Nine unique podiums 🤯✅



Will we see a tenth in Belgium? 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/823sgBWYZc — Formula 1 (@F1) July 15, 2026

Με τους νέους αεροδυναμικούς κανονισμούς, οι ομάδες μπορούν να βρουν πιο εύκολα τη χρυσή τομή. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ρυθμίσεις υψηλής κάθετης δύναμης για το απαιτητικό δεύτερο sector, χωρίς να θυσιάζουν την τελική τους ταχύτητα στις ευθείες. Παράλληλα, η σωστή διαχείριση του υβριδικού κινητήρα θα είναι κομβικής σημασίας για την επικράτηση.

Τι έγινε πέρυσι;

Το Grand Prix του 2025 ήταν ένα απόλυτο θρίλερ. Η βροχή ανάγκασε τους αγωνοδίκες να καθυστερήσουν την εκκίνηση για μιάμιση ώρα λόγω περιορισμένης ορατότητας. Όταν τελικά τα κόκκινα φώτα έσβησαν πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, όλοι οι οδηγοί φορούσαν ενδιάμεσα ελαστικά.

Ο Λάντο Νόρις είχε πάρει την pole position για τη McLaren, όμως ο συναθλητής του, Όσκαρ Πιάστρι, κατάφερε να τον προσπεράσει στον πρώτο γύρο. Ο νεαρός Αυστραλός πήρε τελικά μια σπουδαία νίκη, αφήνοντας πίσω του τον Νόρις και τον Σαρλ Λεκλέρ στην τρίτη θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε τέταρτος, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ έκλεισε την πρώτη πεντάδα.

Keeping it pinned through a cloud of smoke 💨



Unmatched Aura from Kimi Raikkonen 🥶#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/KqsNizLPDU — Formula 1 (@F1) July 15, 2026

Προγνωστικά: Ποιος θα χαμογελάσει φέτος;

Η Ferrari έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα μετά τη νίκη του Σαρλ Λεκλέρ στο Silverstone. Η Mercedes δείχνει εξαιρετικά δυνατή, όμως τα προβλήματα αξιοπιστίας που αντιμετώπισε ο Κίμι Αντονέλι ίσως της κοστίσουν ακριβά.

Από την άλλη, η Red Bull αναμένεται να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, όμως ο Μαξ Φερστάπεν ταλαιπωρείται επίσης από προβλήματα αξιοπιστίας, έχοντας αντιμετωπίσει θέματα με την πίσω πτέρυγα στους τελευταίους αγώνες. Αν βάλουμε στην εξίσωση και τον αστάθμητο παράγοντα του καιρού, το φετινό Grand Prix του Βελγίου υπόσχεται να είναι ένα αξέχαστο υπερθέαμα.

Χαρακτηριστικά και στατιστικά του αγώνα (Spa-Francorchamps)

• Πρώτο Grand Prix: 1950.

• Συνολικός αριθμός διοργανώσεων Grand Prix Βελγίου: 71 (58 εκ των οποίων έχουν διεξαχθεί στο Spa-Francorchamps).

• Μήκος Πίστας: 7,004 χιλιόμετρα.

• Αριθμός Γύρων: 44.

Current drivers who have tamed Spa 🏆



Lewis is one away from equalling Michael Schumacher's all-time record of six wins! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/y8IOg1xwCU — Formula 1 (@F1) July 13, 2026



• Συνολική Απόσταση Αγώνα: 308 χιλιόμετρα.

• Ρεκόρ Γύρου: 1:44.701 από τον Σέρχιο Πέρες (2024).

• Πολυνίκης Οδηγός (Ιστορικά): Μίχαελ Σουμάχερ με 6 νίκες (1992, 1995-1997, 2001-2002).

• Πολυνίκης Κατασκευαστής: Scuderia Ferrari με 18 νίκες.

• Οδηγοί του τρέχοντος grid με νίκη στο Spa: Λιούις Χάμιλτον (5), Μαξ Φερστάπεν (3), Σαρλ Λεκλέρ (1), Όσκαρ Πιάστρι (1).

• Περισσότερες Pole Positions (τρέχον grid): Λιούις Χάμιλτον με 6.

• Επιλογή Ελαστικών Pirelli για το 2026: C2 (Σκληρή), C3 (Μέση), C4 (Μαλακή).