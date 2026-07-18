Formula 1 2026 Grand Prix Βελγίου: Ο Αντονέλι ξανά στην κορυφή

Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε μια μυθική pole position (την 6η) στο Βέλγιο, κερδίζοντας τον Μαξ Φερστάπεν για 0.317” σε ένα συγκλονιστικό Q3.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix του Βελγίου θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη των φίλων της Formula 1 για καιρό. Σε μια πίστα που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, οδηγική ευφυΐα και περίσσιο θάρρος –τη θρυλική διαδρομή του Σπα-Φρανκορσάν– ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στη φετινή του εντυπωσιακή πορεία. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes κατέκτησε την έκτη του pole position για φέτος, σταματώντας το χρονόμετρο στο εντυπωσιακό 1:44.361 και αφήνοντας πίσω του τον μεγάλο του αντίπαλο, Μαξ Φερστάπεν, για 0,317 δευτερόλεπτα.

A lap that deserves a round of applause 👏 pic.twitter.com/EWVso4wRbr — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 18, 2026

Η στρατηγική της Red Bull και η απάντηση της Mercedes

Η μάχη για την καλύτερη θέση της εκκίνησης εξελίχθηκε σε μία παρτίδα σκάκι πολλών κινήσεων. Η Red Bull, γνωρίζοντας ότι ο Ισάκ Χατζάρ αντιμετώπιζε σωρεία ποινών λόγω αλλαγών στη μονάδα ισχύος, αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει στρατηγικά. Ο Χατζάρ προσέφερε μια ιδανική «ρυμούλκηση» (slipstream) στον Φερστάπεν, δίνοντάς του την απαραίτητη ώθηση στην ευθεία για να ανέβει προσωρινά στην πρώτη θέση. Ωστόσο, η Mercedes και ο Αντονέλι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Ο νεαρός Ιταλός, παρά το γεγονός ότι κυνηγούσε τον χρόνο του Ολλανδού, έκανε έναν αψεγάδιαστο δεύτερο γύρο, «κλέβοντας» τρία δέκατα του δευτερολέπτου. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος «κλείδωσε» την pole position δίπλα στον Φερστάπεν, ο οποίος μετά το τέλος της διαδικασίας έσπευσε να δώσει τα εύσημα στην ομάδα του για την έξυπνη χρήση του slipstream.

Another pole position in the bag for Kimi 👏🇧🇪



And, a great birthday present for his Dad! 🥳 pic.twitter.com/PvWqy8zKIz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 18, 2026

Ανατροπές, κόκκινες σημαίες και το ρίσκο του Νόρις

Το Q3 ξεκίνησε με τον Λάντο Νόρις να κάνει την έκπληξη, γράφοντας τον ταχύτερο χρόνο στα πρώτα περάσματα, μόλις 0,039 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Αντονέλι. Στο παιχνίδι της κορυφής είχε μπει δυναμικά και ο Σαρλ Λεκλέρ, με τον χρόνο του να βρίσκεται στο ίδιο εκατοστό του δευτερολέπτου με τους πρωτοπόρους. Όμως, η δράση διακόπηκε προσωρινά.

Μια κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της για να καθαριστούν τα χαλίκια που μεταφέρθηκαν στην πίστα στην απαιτητική στροφή Σταβλό (Stavelot), παρατείνοντας την αγωνία πριν το τελικό ξεκαθάρισμα.

Στην τελική αντεπίθεση, οι Αντονέλι και Φερστάπεν ξεπέρασαν τον Νόρις. Ο Βρετανός της McLaren, στην προσπάθειά του να απαντήσει, πάτησε στα χαλίκια της στροφής 13 και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον γύρο του. Ευτυχώς για τον ίδιο, απέφυγε τον τοίχο, σε αντίθεση με τις εξόδους που είχαν οι Πιέρ Γκασλί και Λιούις Χάμιλτον στις ελεύθερες δοκιμές. Τα χειρότερα όμως ήρθαν μετά: Ο Νόρις πήρε ποινή 10 θέσεων για τον αγώνα της Κυριακής, γεγονός που τον υποβιβάζει στη 12η θέση. Έτσι, ο Τζορτζ Ράσελ ανεβαίνει 3ος, έχοντας δίπλα του στη δεύτερη σειρά τον Σαρλ Λεκλέρ.

Το grid των «μεγάλων» και οι εκπλήξεις των Rookies

Ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος κατάφερε να συμμετάσχει στο Q3 παρά το ατύχημα που είχε στο τέλος της προηγούμενης περιόδου, κατετάγη 6ος αλλά θα εκκινήσει 5ος, έχοντας δίπλα του τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός βελτίωσε την τελευταία στιγμή τον χρόνο του, ξεπερνώντας τον εντυπωσιακό Άρβιντ Λίντμπλαντ. Ο νεαρός Λίντμπλαντ θα εκκινήσει από την εξαιρετική 7η θέση, με τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο να συμπληρώνει την οκτάδα. Ο Χατζάρ, από την άλλη, δεν σημείωσε χρόνο στο Q3, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι ποινές του τον στέλνουν στην τελευταία σειρά της εκκίνησης.

Το δράμα του Q2 και οι μάχες στις πίσω θέσεις

Η μάχη για την πρόκριση στη δεκάδα ήταν αδυσώπητη. Ο Λίαμ Λόουσον πάλεψε σκληρά στον δεύτερο γύρο του στο Q2, όμως για μόλις τέσσερα εκατοστά του δευτερολέπτου δεν κατάφερε να εκτοπίσει τον Μπορτολέτο. Ο Λόουσον, που δεν είχε στη διάθεσή του το αναβαθμισμένο μονοθέσιο της Racing Bulls καθώς υπήρχε μόνο ένα πακέτο εξαρτημάτων, έμεινε μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του, Λίντμπλαντ. Στις πιο πίσω θέσεις, οι δύο Alpine των Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο πλασαρίστηκαν στη 12η και 13η θέση, με τον Αργεντινό να κάνει έναν εξαιρετικό τελευταίο γύρο, αφήνοντας πίσω του τον Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Τη ζώνη αποκλεισμού του Q2 συμπλήρωσαν οι Κάρλος Σάινθ και Όλι Μπέρμαν, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 0,002 δευτερόλεπτα!

Q3 in front of the factory. Gabi’s thoughts on a great Qualifying. pic.twitter.com/as28Eau2G0 — Audi Revolut F1 Team (@audif1_) July 18, 2026

Ο Εστεμπάν Οκόν δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το slipstream των προπορευόμενων μονοθεσίων και περιορίστηκε στη 18η θέση. Στην ουρά, ο Βάλτερι Μπότας οδήγησε την Cadillac στη 19η θέση, ξεπερνώντας τον Σέρχιο Πέρες, ο οποίος με τη σειρά του ήταν δύο δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός, αν και ο ταχύτερος από τις Aston Martin, θα εκκινήσει τελευταίος λόγω αλλαγών στη μονάδα ισχύος, με τον Λανς Στρολ να κλείνει την κατάταξη.

Highlights Κατατακτήριων Δοκιμών (Belgian GP)

• 6η Φετινή Pole για τον Αντονέλι: Ο Ιταλός της Mercedes πέτυχε έναν απίστευτο χρόνο (1:44.361) και κέρδισε κατά κράτος τον Φερστάπεν για 0.317δ.

• Στρατηγικό Slipstream: Η Red Bull χρησιμοποίησε έξυπνα τον Χατζάρ για να δώσει ώθηση στον Φερστάπεν, αλλά η ταχύτητα της Mercedes στο τέλος ήταν ανώτερη.

• Ποινές & Ανακατατάξεις στο Grid: Ο Λάντο Νόρις (McLaren) έκανε τον 3ο ταχύτερο χρόνο, αλλά λόγω ποινής 10 θέσεων θα εκκινήσει 12ος, προωθώντας τον Ράσελ στην 3η θέση και τον Λεκλέρ στην 4η.

The starting grid for the 2026 Belgian Grand Prix 🇧🇪#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/pPPJPP6HPR — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

• Λάθη και Ατυχίες: Κόκκινη σημαία στο Q3 λόγω χαλικιών στο Stavelot, έξοδος του Νόρις στο τέλος και υδραυλική βλάβη για τον Χούλκενμπεργκ στο Q2.

• Λαμπεροί Rookies: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Άρβιντ Λίντμπλαντ που θα εκκινήσει 7ος, καθώς και από τον Φράνκο Κολαπίντο που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Q1 και Q2.