Formula 1 2026 Grand Prix Βελγίου: Ο Αντονέλι συνεχίζει την κυριαραχεία του

Το Grand Prix του Βελγίου στη θρυλική πίστα του Σπα-Φρανκορσάν αποζημίωσε και με το παραπάνω τους φίλους της Formula 1, προσφέροντας πλούσιο θέαμα, στρατηγικές ανατροπές και έντονο δράμα από τα πρώτα κιόλας μέτρα. Μεγάλος θριαμβευτής της ημέρας αναδείχθηκε ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος με μια γεμάτη εμπειρία εμφάνιση κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Σαρλ Λεκλέρ και να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη, επεκτείνοντας το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα.

Το δράμα της εκκίνησης και η σύγκρουση του Ράσελ

Η εκκίνηση έκρυβε τεράστιες συγκινήσεις αλλά και μια καταστροφή για τον Τζορτζ Ράσελ. Αν και ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να πάρει προσωρινά την πρώτη θέση βγαίνοντας από τη στροφή La Source, ο Αντονέλι απάντησε αμέσως. Εκμεταλλευόμενος το slipstream στη μεγάλη ευθεία Kemmel, ο νεαρός Ιταλός ανέκτησε ταχύτατα την πρωτοπορία για τη Mercedes.

Here's Lewis' view of the contact with George on the opening lap 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ZticPlZfQH — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Την ίδια ώρα, πιο πίσω, η ατυχία «χτυπούσε» τον Ράσελ. Ο Βρετανός, που έδινε μάχη με τον Λεκλέρ στις πρώτες στροφές, έμεινε από ενέργεια στη μπαταρία του (derating) στα μισά της Kemmel. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να «κυκλωθεί» άμεσα από τα μονοθέσια που ακολουθούσαν. Μπαίνοντας στην Les Combes, βρέθηκε ρόδα με ρόδα με τη Ferrari του Λιούις Χάμιλτον. Ένα στιγμιαίο γλίστρημα του Χάμιλτον οδήγησε σε επαφή των δύο μονοθεσίων, στέλνοντας τον Ράσελ ανυπεράσπιστο στην αμμοπαγίδα και εκτός αγώνα.

Το στρατηγικό «ρουά ματ» της Ferrari μέσω VSC

Η Mercedes του Αντονέλι έλεγχε τον ρυθμό, όμως στον 20ό γύρο τα δεδομένα ανατράπηκαν. Η εμφάνιση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (VSC) για τον καθαρισμό θραυσμάτων στη Blanchimont άνοιξε το «παράθυρο» που έψαχνε η Ferrari.

Έχοντας κάνει το δικό του pit stop για τη σκληρή γόμα δύο γύρους νωρίτερα, ο Αντονέλι είδε τη Scuderia να κάνει double stack και να «χαρίζει» στον Λεκλέρ ένα εξαιρετικά φθηνό χρονικά pit stop. Ο Μονεγάσκος επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Ιταλό, παίρνοντας τα ηνία του αγώνα.

Championship lead extended 👏



P3 in the @Formula2 feature race for Nikola Tsolov 🏆#RedBullRacing || #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/zqHD6c0qvL — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 19, 2026

Το κυνήγι της κορυφής και η προσπέραση της νίκης

Μετά την προσπέραση επί του Λάντο Νόρις –ο οποίος ακολουθούσε εναλλακτική στρατηγική έχοντας εκκινήσει με τη σκληρή γόμα– ο Λεκλέρ έφτιαξε μια διαφορά περίπου 3 δευτερολέπτων. Ωστόσο, ο Αντονέλι, άρχισε να «ροκάνίζει» τη διαφορά. Η κρίσιμη καμπή ήρθε όταν ο Λεκλέρ έχασε χρόνο πίσω από την Cadillac του Βαλτέρι Μπότας στη στροφή 15. Ο Αντονέλι πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, «διάβασε» τη Ferrari στην ανηφόρα και στον επόμενο γύρο εξαπέλυσε την καθοριστική του επίθεση στη στροφή 5, παίρνοντας ξανά τα ηνία. Παρά την προσπάθεια του Λεκλέρ να μείνει εντός ζώνης DRS για μερικούς γύρους, ο Ιταλός άνοιξε τη διαφορά πάνω από το 1 δευτερόλεπτο και είδε πρώτος την καρώ σημαία με διαφορά 1.9 δευτερολέπτων.

Kimi leads again!



Watch Antonelli make his move on Leclerc #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/1336ckjAEL — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Οι μάχες των βαθμών και τα θρίλερ των ποινών

Ο Μαξ Φερστάπεν συμπλήρωσε το βάθρο στην 3η θέση, αν και αρκετά απομονωμένος από τους δύο πρώτους, καθώς η στρατηγική του VSC τον άφησε πίσω. Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε 4ος, παρά την ποινή 5 δευτερολέπτων που δέχθηκε για το συμβάν με τον Ράσελ. Μάλιστα, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αντιμετωπίζει την πιθανότητα νέας ποινής για επικίνδυνη έξοδο (unsafe release) από τα pits, καθώς ξεκίνησε χωρίς να αντιληφθεί μηχανικό που προσπαθούσε να κάνει μια τελευταία ρύθμιση στην πτέρυγα.

Who doesn’t love a champagne spray 🍾 pic.twitter.com/420wO7GAru — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 19, 2026

Ο Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισε στην 5η θέση, μένοντας κολλημένος πίσω από τον Χάμιλτον σε περίπτωση που ο Βρετανός δεχθεί επιπλέον ποινή χρόνου. Ο Αυστραλός είχε νωρίτερα επαφή με τον Λεκλέρ, κάτι που του προκάλεσε μικρή ζημιά στο μονοθέσιο και επηρέασε τον ρυθμό του.

Εξαιρετικός αγώνας για τον Ιζάκ Χατζάρ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το αρχικό Safety Car και το VSC για να σκαρφαλώσει 6ος, κρατώντας πίσω του τον Λάντο Νόρις. Η στρατηγική του Βρετανού της McLaren καταστράφηκε από ένα πολύ αργό pit stop (καθυστέρηση στον πίσω αριστερό τροχό), που τον έφερε προσωρινά πίσω από τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, τον οποίο πάντως προσπέρασε γρήγορα για την 7η θέση. Την δεκάδα έκλεισαν ο Μπορτολέτο (8ος), ο Άρβιντ Λίντμπλαντ (9ος) και ο Φράνκο Κολαπίντο, ο οποίος έκλεψε τις εντυπώσεις στο φινάλε με μια εντυπωσιακή διπλή προσπέραση επί των Πιερ Γκασλί και Λίαμ Λόουσον στην ευθεία Kemmel για να πάρει τον τελευταίο βαθμό.

Here's what happened to Russell on the opening lap 🎥



Contact between the Mercedes driver and Hamilton 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/g8W51zjlyg — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Τα Highlights του αγώνα με μια ματιά

• Η «προσπέραση της νίκης»: Ο Κίμι Αντονέλι εκμεταλλεύτηκε το split-second λάθος του Σαρλ Λεκλέρ πίσω από το μονοθέσιο του Βαλτέρι Μπότας και με μια αποφασιστική κίνηση στη στροφή 5 πήρε το προβάδισμα που του χάρισε τη νίκη.

• Η σύγκρουση Ράσελ - Χάμιλτον: Το δραματικό high-speed συμβάν στον πρώτο γύρο, όπου η ξαφνική απώλεια ισχύος της μπαταρίας της Mercedes του Ράσελ τον άφησε εκτεθειμένο, οδηγώντας στην επαφή με τη Ferrari του Χάμιλτον στα Les Combes και την άμεση εγκατάλειψη του οδηγού της Mercedes.

• Το στρατηγικό double-stack της Ferrari: Η ταχύτατη αντίδραση της Scuderia στο Virtual Safety Car του 20ού γύρου, που έφερε προσωρινά τον Λεκλέρ στην πρωτοπορία του αγώνα με «φθηνό» pit stop.

• Η διπλή προσπέραση της ημέρας: Ο εντυπωσιακός ελιγμός του Φράνκο Κολαπίντο στην ευθεία Kemmel, ο οποίος πέρασε «συστημένος» τους Πιερ Γκασλί και Λίαμ Λόουσον με μία κίνηση, εξασφαλίζοντας τον τελευταίο βαθμό της δεκάδας.

• Το pit stop-εφιάλτης της McLaren: Η καθυστέρηση στην αλλαγή του πίσω αριστερού τροχού που κατέστρεψε την εναλλακτική στρατηκτική του Λάντο Νόρις, ρίχνοντάς τον προσωρινά πίσω από τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο.