Formula 1 2026 Grand Prix Ουγγαρίας: Η McLaren επιστρέφει

Φινάλε-θρίλερ στο Hungaroring: Η McLaren σπάει την κυριαρχία της Mercedes

Το αγωνιστικό τριήμερο στην Ουγγαρία εξελισσόταν σε μια μάχη τακτικής και αντοχής, όμως το φινάλε των κατατακτήριων δοκιμών χάρισε στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Λάντο Νόρις κατάφερε να σταματήσει το αήττητο σερί της Mercedes στις φετινές κατατακτήριες, σημειώνοντας την πρώτη του pole position για τη σεζόν του 2026. Σε μια πίστα που «έβραζε» με τη θερμοκρασία ασφάλτου να αγγίζει τους 50°C, ο Βρετανός της McLaren διατήρησε την ψυχραιμία του και με έναν εκπληκτικό γύρο στο τέλος, επικράτησε του Λιούις Χάμιλτον για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου (0.012s).

Η μάχη του Q3: Η ζέστη, τα ελαστικά C5 και το λάθος που παραλίγο να στοιχίσει

Όσοι παρακολουθούν στενά τη Formula 1 γνωρίζουν ότι το Hungaroring είναι μια ιδιαίτερα τεχνική πίστα, όπου το τρίτο και τελευταίο κομμάτι (sector) απαιτεί απόλυτη διαχείριση των ελαστικών. Με τη θερμοκρασία να εκτοξεύει τη φθορά, οι διεκδικητές της pole κράτησαν τουλάχιστον δύο φρέσκα σετ της πιο μαλακής γόμας C5 της Pirelli για τη μεγάλη μάχη του Q3. Στην πρώτη προσπάθεια, ο Λιούις Χάμιλτον ανέβαλε τον πήχη στο 1:17.219, αφήνοντας πίσω του τον Νόρις κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Ο οδηγός της McLaren είχε ένα γλίστρημα στην τελευταία στροφή, χάνοντας πολύτιμο χρόνο, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής με τη Ferrari.

Let’s do this, it’s Quali time 🇭🇺👊 pic.twitter.com/5enrB48LYn — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 25, 2026

Στην τελική και καθοριστική προσπάθεια, οι συνθήκες έγιναν ακόμη πιο δύσκολες. Ούτε ο Χάμιλτον ούτε ο Λεκλέρ κατάφεραν να γράψουν καλό χρόνο. Ο Νόρις, όμως, ήταν αποφασισμένος: Σημείωσε το ταχύτερο πέρασμα (purple sector) στο δεύτερο κομμάτι της πίστας, εκτέλεσε με χειρουργική ακρίβεια το slippery τελικό sector και σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:17.207. Αυτή ήταν η πρώτη του pole position από το περσινό Γκραν Πρι του Λας Βέγκας και η πρώτη του ως υπερασπιστής του τίτλου.

Τα προβλήματα της Mercedes και το τετ-α-κέ του Φερστάπεν

Η Mercedes, που μέχρι τώρα μονοπωλούσε τις πρώτες θέσεις των κατατακτήριων το 2026, έδειξε να δυσκολεύεται ιδιαίτερα με την ισορροπία του μονοθεσίου της στην απαιτητική και με αρκετές ανωμαλίες πίστα της Ουγγαρίας. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, βελτίωσε τον χρόνο του στο φινάλε, αλλά περιορίστηκε στην 4η θέση, έχοντας επηρεαστεί και από τις κίτρινες σημαίες στην τελευταία στροφή.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Lando Norris takes his first pole of the season 👏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4vhIq9ZzW9 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Αιτία για τις κίτρινες σημαίες ήταν το τετ-α-κέ του Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πρωταθλητής της Red Bull έχασε τον έλεγχο στη δεύτερη γρήγορη προσπάθειά του, με αποτέλεσμα να μείνει στην 6η θέση, πίσω από τη δεύτερη McLaren του Όσκαρ Πιάστρι (5ος), ο οποίος δυσκολεύτηκε καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου να ακολουθήσει τον ρυθμό του Νόρις. Ο Τζορτζ Ράσελ επηρεάστηκε επίσης από το συμβάν του Φερστάπεν, μένοντας στην 7η θέση, ενώ ο Ισάκ Χατζάρ τοποθέτησε τη δεύτερη Red Bull στην 8η θέση.

Εκπλήξεις και απογοητεύσεις στη μέση του grid

Στις πιο πίσω θέσεις τις εκκίνησης, ξεχώρισαν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ (εντυπωσίασε παίρνοντας την 9η θέση) και Νίκο Χούλκενμπεργκ (συμπλήρωσε τη δεκάδα). Αντίθετα, μεγάλη απογοήτευση υπήρξε στην Racing Bulls, με τον Λίαμ Λόσον να αποκλείεται στο Q2 παραπονούμενος για ένα «κακό» μονοθέσιο. Στο Q2 ολοκληρώθηκε και η προσπάθεια της Alpine με τους Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο, όπως και των Γκαμπριέλ Μπορτολέτο και Εστεμπάν Οκόν (Haas).

Η Aston Martin έφερε στην Ουγγαρία το πολυσυζητημένο B-spec μονοθέσιό της (AMR26). Ο Φερνάντο Αλόνσο κατάφερε να περάσει στο Q2 –μια θετική ένδειξη προόδου– αλλά η 16η θέση ήταν το ταβάνι της ομάδας. Παρά ταύτα, η Aston Martin κατάφερε να προσπεράσει τη Williams, η οποία είχε έναν εφιαλτικό αιώνα με τους Κάρλος Σάινθ (18ος ) και Άλεξ Άλμπον (19ος ) να παλεύουν με τη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά της FW48. Στο τέλος του grid, η νεοεισερχόμενη Cadillac βρέθηκε στην τελευταία σειρά με τους Βάλτερι Μπότας και Σέρτζιο Πέρεζ.

Highlights Κατατακτήριων Δοκιμών (GP Ουγγαρίας)

• Pole Position: Λάντο Νόρις (McLaren) με χρόνο 1:17.207 – η πρώτη του pole position για τη σεζόν του 2026.

• Ελάχιστη Διαφορά: Μόλις 0.012 δευτερόλεπτα χώρισαν τον 1ο Λάντο Νόρις από τον 2ο Λιούις Χάμιλτον.

• Δεύτερη Σειρά: Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) στην 3η θέση και Κίμι Αντονέλι (Mercedes) στην 4η θέση.

• Το Συμβάν του Q3: Τετ-α-κέ του Μαξ Φερστάπεν στην τελευταία στροφή, που τον περιόρισε στην 6η θέση και προκάλεσε κίτρινες σημαίες.

• Εκπλήξεις Μεσαίας Γραμμής: Πρόκριση στο Q3 για τους Άρβιντ Λίντμπλαντ (9ος ) και Νίκο Χούλκενμπεργκ (10ος ).

• Βήμα Πρόκρισης Aston Martin: Ο Φερνάντο Αλόνσο έφερε την αναβαθμισμένη AMR26 στο Q2 (16ος ), ξεπερνώντας τη Williams.

• Τελευταία Σειρά Grid: Η Cadillac με τους Βάλτερι Μπότας (21ος ) και Σέρτζιο Πέρεζ (22ος ).