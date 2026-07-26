Formula 1 2026 Grand Prix Ουγγαρίας: Από την pole στη νίκη

Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την πρώτη του νίκη για τη σεζόν του 2026 στο Γκραν Πρι της Ουγγαρίας, σε έναν αγώνα γεμάτο εντάσεις, ανατροπές και έντονο παρασκήνιο. Παρότι ο Βρετανός ξεκίνησε από την pole position, ο συναθλητής του στην McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, πραγματοποίησε μια εξαιρετική προσπέραση με cutback στη 2η στροφή αμέσως μετά την εκκίνηση, παίρνοντας την πρώτη θέση. Ο Πιάστρι είχε τον έλεγχο στο πρώτο μισό του αγώνα, ενώ ο Νόρις, παρότι έδειχνε να έχει ταχύτερο ρυθμό, δυσκολευόταν να βρει πέρασμα στην στενή πίστα του Hungaroring. Πίσω από τους πρωτοπόρους, ο Μαξ Φερστάπεν ανέβηκε στην 3η θέση, αφήνοντας πίσω του το δίδυμο της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, με τον Μονεγάσκο να βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα στους δύο μεγάλους του ανταγωνιστές.

Παράλληλα, ο Τζορτζ Ράσελ είχε εφιαλτικό ξεκίνημα, καθώς ενεργοποιήθηκε το σύστημα anti-stall στη Mercedes του, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει μέχρι τη 19η θέση. Οι δύο οδηγοί της Ferrari ξεκίνησαν τον αγώνα με τη μαλακή γόμα (softs), σε αντίθεση με τους υπόλοιπους πρωτοπόρους που επέλεξαν τη μεσαία (mediums). Ωστόσο, όντας εγκλωβισμένοι πίσω από τον Φερστάπεν, οι Χάμιλτον και Λεκλέρ δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα της ταχύτερης γόμας.

Στον 14ο γύρο, ο Χάμιλτον ρίσκαρε πραγματοποιώντας νωρίς pit stop για τη σκληρή γόμα (hards). Ο Φερστάπεν αντέδρασε στον αμέσως επόμενο γύρο· αν και δεν απέφυγε αρχικά το undercut του Βρετανού, απάντησε άμεσα με μια επιθετική βουτιά στην εσωτερική της 1ης στροφής, ανακτώντας τη θέση του.

The two McLarens fighting for the lead ⚔️

Max and Lewis battling for P3 😮



WATCH THE RACE START 👇#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/XkkBkBpc2N — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των pit stops, η πρώτη πεντάδα διατηρήθηκε αμετάβλητη, με μόνη εξαίρεση τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος επέκτεινε το πρώτο του stint προσπαθώντας να εφαρμόσει στρατηγική ενός pit stop. Παρόλα αυτά, ο νεαρός Ιταλός έχανε σημαντικό χρόνο ανά γύρο και αναγκάστηκε να μπει για αλλαγή στον 23ο γύρο — πολύ νωρίς για να βγάλει τους υπόλοιπους από τους 70 γύρους του αγώνα. Στο μεταξύ, ο Ράσελ είχε ήδη ξεκινήσει την αντεπίθεσή του, σκαρφαλώνοντας στην 7η θέση.

Εσωτερικό δράμα στη McLaren: Η κίνηση που έκρινε τον αγώνα

Μετά τον πρώτο γύρο των pit stops, ο Νόρις παρέμενε σε απόσταση αναπνοής από τον Πιάστρι. Ωστόσο, στον 29ο γύρο, ο Βρετανός έχασε την πρόσφυση στη 4η στροφή, πραγματοποιώντας μια ανώδυνη έξοδο που έδωσε πρόσκαιρη ανάσα στον Αυστραλό. Η έξοδος αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του μηχανικού του Νόρις, ο οποίος του συνέστησε ψυχραιμία, καθώς στην ομάδα υπήρχε η υποψία ότι ο πιλότος προσπαθούσε να επιδείξει την υπεροχή του σε ρυθμό έναντι του συναθλητή του. Παρ' όλα αυτά, καθώς ο Φερστάπεν δεν ασκούσε ιδιαίτερη πίεση πιο πίσω και ο Πιάστρι είχε πάρει την πρωτοπορία καθαρά στην εκκίνηση, η McLaren δεν έδειχνε διάθεση να επιβάλει στρατηγικές εντολές (team orders).

Ο ανυπόμονος Νόρις ζήτησε επιτακτικά από την ομάδα του να μπει πρώτος για pit stop ώστε να πετύχει undercut, αίτημα που η McLaren φυσικά αρνήθηκε. Ωστόσο, η ομάδα κάλεσε τον Πιάστρι για το δεύτερο pit stop του στον 34ο γύρο. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε μοιραία: Ο Πιάστρι βγήκε στην πίστα ακριβώς πίσω από τη μάχη για τις πιο πίσω θέσεις ανάμεσα στους Κάρλος Σάινθ και Φερνάντο Αλόνσο. Στον πρώτο τομέα της πίστας, ο Σάινθ παρέμεινε στην αγωνιστική γραμμή και έκλεισε τον Αυστραλό.

«Φύγε από τη γαμ*νη γραμμή ηλίθιε, Θεέ μου!» ξέσπασε οργισμένος ο Πιάστρι στην ενδοσυνεννόηση. Παρότι απέφυγε την επαφή και τη ζημιά, έχασε πολύτιμο χρόνο, με αποτέλεσμα ο Νόρις να πραγματοποιήσει το δικό του pit stop στον επόμενο γύρο και να κάνει overcut, βγαίνοντας επικεφαλής. Βλέποντας τον Νόρις να στρίβει μπροστά του βγαίνοντας από το pit lane, ο Πιάστρι διοχέτευσε την οργή του προς την ομάδα του, ευχαριστώντας τους σαρκαστικά που τον έφεραν σε αυτή τη θέση. Ο Σάινθ τιμωρήθηκε με (επιεική) ποινή 5 δευτερολέπτων επειδή αγνόησε τις μπλε σημαίες. Στη συνέχεια, ο Νόρις προσπέρασε τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Κίμι Αντονέλι, ο οποίος προσπαθούσε ανεπιτυχώς να διατηρήσει στη ζωή τα ελαστικά του με τη στρατηγική του ενός pit stop. Ο Πιάστρι όμως δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον συναθλητή του για το 1-2 της McLaren, καθώς στον 56ο γύρο εγκατέλειψε δραματικά από βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων, ολοκληρώνοντας με τον χειρότερο τρόπο ένα εκνευριστικό τριήμερο στην Ουγγαρία.

Το Virtual Safety Car και οι τελικές ανακατάξεις

Η εγκατάλειψη του Πιάστρι προκάλεσε καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (Virtual Safety Car), φέρνοντας νέες ανατροπές στη μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου. Ο Νόρις, έχοντας τεράστιο μαξιλάρι ασφαλείας, μπήκε άνετα για να βάλει μεταχειρισμένη μαλακή γόμα. Πίσω του, με τον Αντονέλι να έχει ήδη εγκαταλείψει την ιδέα του ενός stop, ο Χάμιλτον είχε ανέβει στη 2η θέση, αλλά μπήκε κι αυτός για φρέσκα ελαστικά. Αντίθετα, ο Φερστάπεν παρέμεινε στην πίστα κερδίζοντας τη θέση. Κατά την έξοδό του από τα pit, ο Χάμιλτον έχασε την 3η θέση από τον Αντονέλι, ενώ ο Λεκλέρ βρέθηκε 5ος μετά το δικό του τρίτο pit stop. Στην κορυφή, ο Νόρις διατήρησε με ευκολία τον έλεγχο μέχρι την καρώ σημαία, χαρίζοντας στον εαυτό του και τη McLaren την πρώτη τους νίκη για τη σεζόν του 2026 — μια νίκη που πάντως αναμένεται να φέρει μεγάλες συζητήσεις στο briefing του Woking.

Ο Φερστάπεν κράτησε μια απροσδόκητη 2η θέση, μετά από ένα τριήμερο όπου πάλευε συνεχώς με την οδική συμπεριφορά της RB22. Η συναρπαστική μάχη για την 3η θέση ανάμεσα στον Αντονέλι και τον Χάμιλτον εκτονώθηκε εκτός πίστας:

Στον οδηγό της Ferrari επιβλήθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane, γεγονός που τον έριξε στην 5η θέση, πίσω από τον συναθλητή του, Σαρλ Λεκλέρ, προβιβάζοντας έτσι τον νεαρό Ιταλό της Mercedes στο βάθρο. Πιο πίσω, ο Ισάακ Χατζάρ τερμάτισε στην 6η θέση για τη Red Bull, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ έσωσε την 7η θέση μετά την καταστροφική του εκκίνηση, αν και δεν απέφυγε την απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα.

Ο Λίαμ Λόσον με την Racing Bulls επικράτησε στη μάχη της μεσαίας κατηγορίας τερματίζοντας 8ος, ακολουθούμενος από τους Νίκο Χούλκενμπεργκ και Άρβιντ Λίντμπλαντ της Audi, ως αποτέλεσμα μιας καθηλωτικής μάχης τεσσάρων μονοθεσίων μεταξύ των δύο ομάδων, με τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο να περιορίζεται στην 11η θέση. Ο Λανς Στρολ σημείωσε ενθαρρυντική 13η θέση για την Aston Martin με το εκτενώς αναβαθμισμένο μονοθέσιο, ενώ αμφότερες οι Cadillac των Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας συνάντησαν τον Πιάστρι στη λίστα των εγκαταλείψεων, καθώς τα φρένα των μονοθεσίων τους έπιασαν φωτιά.

Η Formula 1 ξεκινά το καλοκαιρινό της διάλειμμα (summer break). Ο Κίμι Αντονέλι οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με προβάδισμα 50 βαθμών από τον Λιούις Χάμιλτον και 59 βαθμών από τον Τζορτζ Ράσελ.

Η αγωνιστική δράση ανανεώνεται για τις 23 Αυγούστου με την τελευταία διοργάνωση του Ολλανδικού Γκραν Πρι στην πίστα του Zandvoort.

Highlights του Αγώνα (GP Ουγγαρίας 2026)

• Πρώτη νίκη της σεζόν: Ο Λάντο Νόρις και η McLaren πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη για το 2026.

• Προσπέρασμα στην εκκίνηση: Ο Όσκαρ Πιάστρι προσπέρασε τον Νόρις στη 2η στροφή και οδηγούσε την κούρσα στο πρώτο μισό.

• Δράμα και εγκατάλειψη Πιάστρι: Έχασε την πρωτοπορία λόγω κίνησης με τον Σάινθ (overcut από Νόρις) και στη συνέχεια εγκατέλειψε στον 56ο γύρο από βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων.

• Βάθρο για Φερστάπεν & Αντονέλι: Ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε 2ος με την RB22, ενώ ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε την 3η θέση εκμεταλλευόμενος την ποινή του Χάμιλτον.

• Ποινή Χάμιλτον: Ο Λιούις Χάμιλτον έχασε το βάθρο (έπεσε 5ος πίσω από τον Λεκλέρ) λόγω ποινής 5 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane.

• Καταστροφική εκκίνηση Ράσελ: Ενεργοποιήθηκε το anti-stall, έπεσε 19ος, αλλά κατάφερε να αναρριχηθεί μέχρι την 7η θέση.

• Διπλή εγκατάλειψη για την Cadillac: Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας εγκατέλειψαν με φωτιά στα φρένα.

• Βαθμολογία Πρωταθλήματος: Ο Αντονέλι φεύγει για το καλοκαιρινό διάλειμμα με προβάδισμα 50 βαθμών από τον Χάμιλτον και 59 από τον Ράσελ.