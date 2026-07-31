Formula 1 2026 Grand Prix Βελγίου: Η σκακιέρα της Ουγγαρίας και το ρίσκο που δικαιώθηκε

Η τακτική στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι συχνά αυτή που διαχωρίζει έναν απλό τερματισμό από μια θριαμβευτική νίκη. Στο Ουγγρικό Grand Prix, η σκακιέρα πήρε «φωτιά», προσφέροντας έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές, ένταση και τακτικές επιλογές που κράτησαν τους πάντες σε αγωνία μέχρι την καρό σημαία.

Ήταν το Virtual Safety Car το σημείο καμπής;

Η νίκη του Βρετανού οδηγού δεν ήταν απλή υπόθεση. Ο Νόρις ξεκίνησε τον αγώνα με τη μέση γόμα και στη συνέχεια πραγματοποίησε δύο συνεχόμενα μέρη (stints) με τη σκληρή γόμα. Όλα όμως κρίθηκαν στο φινάλε. Εκμεταλλευόμενος την περίοδο του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (Virtual Safety Car), ο παγκόσμιος πρωταθλητής ρίσκαρε με ένα τρίτο pit stop, βάζοντας τη φρέσκια μαλακή γόμα (C5). Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε ηγετική, επιτρέποντάς του να πιέσει στο μέγιστο και να φτάσει πρώτος στον τερματισμό.

Στον αντίποδα, ο Μαξ Φερστάπεν επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση. Ο Ολλανδός παρέμεινε στην πίστα με ένα σετ μαλακής γόμας για 29 συνεχόμενους γύρους, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με στρατηγική δύο pit stop.

Η αντοχή των ελαστικών σε αριθμούς:

Φερνάντο Αλόνσο: Διένυσε τη μεγαλύτερη απόσταση με τη μαλακή γόμα, συμπληρώνοντας 34 γύρους.

Λανς Στρολ: Πέτυχε τη μεγαλύτερη διάρκεια στη μέση γόμα με 29 γύρους στο ίδιο σετ.

Άρβιν Λίντμπλαντ: Εντυπωσίασε καλύπτοντας 49 γύρους με τη σκληρή γόμα.

Ποικιλία στρατηγικών κάτω από τον καυτό ήλιο της Βουδαπέστης

Ο αγώνας διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμές συνθήκες, με τη θερμοκρασία του οδοστρώματος να ξεπερνά τους 49°C και τον αέρα να φτάνει τους 34°C. Παρά τις υψηλές απαιτήσεις, το εύρος των στρατηγικών επιλογών ήταν εντυπωσιακό:

Στρατηγική 2 pit stop: Υιοθετήθηκε από 12 οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων των διδύμων της Mercedes και της Red Bull (με εξαίρεση το μαλακό φινάλε του Φερστάπεν).

Στρατηγική 3 pit stop: Επιλέχθηκε από 5 οδηγούς, ανάμεσά τους και το δίδυμο της Ferrari (Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ), οι οποίοι ξεκίνησαν με μαλακή γόμα (C5), πέρασαν στη μέση (C3) και έκλεισαν πάλι με τη C5.

Στρατηγική 1 pit stop: Το ρίσκο πήραν μόνο οι Γκαμπριέλ Μπορτολέτο (Μαλακή → Σκληρή) και Άρβιν Λίντμπλαντ (Μέση → Σκληρή).



Μετά και από αυτό το αποτέλεσμα, ο Κίμι Αντονέλι διατηρεί την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών με 219 βαθμούς, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 169 βαθμούς.

Ντάριο Μαραφούσκι: «Η γόμα C5 αποδείχθηκε πραγματικό ελαστικό αγώνα»

Ο Διευθυντής Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της Pirelli, Ντάριο Μαραφούσκι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση των ελαστικών, τονίζοντας τις τακτικές μάχες που δημιουργήθηκαν στην πίστα: «Παρακολουθήσαμε μια ευρεία ποικιλία στρατηγικών. Κάθε ομάδα κατάφερε να εντοπίσει τον πιο αποτελεσματικό συνδυασμό για τα χαρακτηριστικά του μονοθεσίου της. Αρκετοί οδηγοί έκαναν εκτεταμένη χρήση της πιο μαλακής γόμας C5, η οποία απέδειξε ότι είναι ένα πραγματικό ελαστικό αγώνα και όχι απλώς μια επιλογή για τις κατατακτήριες του Σαββάτου. Η Ferrari, επιλέγοντας να εκκινήσει με τη μαλακή γόμα και φέρνοντας νωρίς τον Λιούις Χάμιλτον στα pit, πυροδότησε την αλληλουχία των pit stop στους ανταγωνιστές της. Αντίθετα, η Mercedes βασίστηκε στη σκληρή γόμα. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, η φθορά παρέμεινε εντός προσδοκιών, με τους οδηγούς να διαχειρίζονται κυρίως τα πίσω ελαστικά στις φάσεις επιτάχυνσης.»

Η δράση για την Pirelli δεν σταματά εδώ, καθώς παραμένει στην πίστα της Βουδαπέστης για διήμερες δοκιμές εξέλιξης των ελαστικών της επόμενης σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τις Alpine, Audi και Aston Martin (με την τελευταία να συμμετέχει μόνο την πρώτη ημέρα).

Τα τελευταία νέα από το Paddock

Στον διεθνή Τύπο, το ενδιαφέρον στο paddock επικεντρώνεται στο «παζάρι» μεταγραφών (silly season) ενόψει του θερινού διαλείμματος και πριν την επανέναρξη στο Grand Prix Ολλανδίας στο Ζάντφοορτ. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν, καθώς δημοσιεύματα και κοινές φωτογραφίες από τις διακοπές του με τον Τότο Βολφ αναζωπύρωσαν τις φήμες για την μετακίνησή του στη Mercedes, ενώ παράλληλα η Red Bull τού προσφέρει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές.

Παράλληλα, ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο είναι ανάμεσα στην Audi και τη Ferrari, η Red Bull απέσπασε τον υπεύθυνο ακαδημιών της Mercedes, Γκουέν Λαγκρού, για να ηγηθεί του δικού της προγράμματος νέων οδηγων, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ δηλώνει απόλυτα βέβαιος για τη θέση του στη Mercedes παρά την εσωτερική πίεση και τις συζητήσεις για τη διαχείριση της ισορροπίας με τον Κίμι Αντονέλι.