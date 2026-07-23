Βίκυ Καγιά: τρέχει για το Grand Prix της Formula 1 του Βελγίου

Η Βίκυ Καγιά, ταξίδεψε μέχρι το Βέλγιο για να απολαύσει από κοντά αγώνες Grand Prix της Formula1. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, επικοινώνησε στους διαδικτυακούς της φίλους, την άγνωστη μέχρι σήμερα αγάπη της, για την Formula 1 μέσα από το πρόσφατο ποστ της στα social media.

Πηγή Instagram

Η Βίκυ Καγιά έφτασε μέχρι την θρυλική πίστα του Spa- Francorchams στο Βέλγιο και παρακολούθησε από κοντά το Grand Prix της Formula 1, απολαμβάνοντας στιγμές ταχύτητας, δράσης και αδρεναλίνης. Λίγο μετά την ολοκλήρωση του θεάματος, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες, θέλοντας να μεταφέρει στους διαδικτυακούς της φίλους, λίγο από την ατμόσφαιρα ενός από τα πιο διάσημα Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

*Κεντρική φωτό: InstagramΒίκυ Καγιά