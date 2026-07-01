Βίκυ Καγιά: Γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση – Η ψυχανάλυση που τη βοήθησε

Η Βίκυ Καγιά παραχώρησε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις της στο «Happy Day» και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, μιλώντας ανοιχτά για την αποχή της από την τηλεόραση, τη μακροχρόνια ψυχανάλυση που έκανε από νεαρή ηλικία, αλλά και για την οικογένειά της, τον σύζυγό της Ηλία Κρασσά και τις αισθητικές επεμβάσεις.

Γιατί αποφάσισε να απέχει από την τηλεόραση

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις αλλαγές στη ζωή της με αισιοδοξία και χωρίς να φοβάται να κάνει ένα βήμα πίσω όταν το θεωρεί απαραίτητο.

«Επειδή ήμουν χωμένη από μικρή και έχω μια στάση ζωής που έχω επιλέξει... κρατάω αισιόδοξη στάση. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, κάνεις ένα βήμα πίσω, ξεπερνάς τον εαυτό σου και κάνεις κάτι άλλο. Αν δεν είχα αυτό το mindset, μπορεί να με είχε πάρει από κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ψυχανάλυση και το πρόβλημα υγείας του αδερφού της

Η Βίκυ Καγιά αποκάλυψε πως ξεκίνησε ψυχανάλυση σε νεαρή ηλικία, μια απόφαση που, όπως είπε, συνδέθηκε με δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις αλλά και τη ζωή της στο εξωτερικό.

«Έκανα ψυχανάλυση από μικρή γιατί είχαμε και τα θέματα με τον αδερφό μου και έπρεπε να ψάξω τον εαυτό μου. Ταράζεσαι κάπως ψυχικά. Πήγα και στο εξωτερικό 18 χρονών, οπότε στα 20-21 ξεκίνησα. Αρχικά είναι λίγο επίπονο... κλαις, στεναχωριέσαι, πας πίσω πολύ. Είναι μια επίπονη και μακροχρόνια διαδικασία», εξομολογήθηκε.

Οι φήμες χωρισμού και ο Ηλίας Κρασσάς

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα που κατά καιρούς έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο της με τον Ηλία Κρασσά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

«Ήταν τρελό αυτό που είχε συμβεί. Ένα site έγραφε ανυπόστατα πράγματα, ενώ οι άνθρωποι μας έβλεπαν παντού μαζί. Παλαιότερα δεν θα έβγαινα να διαψεύσω, όμως αυτή τη φορά το εξήγησα και στα παιδιά μας, γιατί είχε γίνει μεγάλη αναπαραγωγή χωρίς λόγο», είπε.

Στη συνέχεια μίλησε και για το μυστικό της σχέσης τους, καθώς φέτος συμπληρώνουν 12 χρόνια γάμου.

«Έχω παντρευτεί έναν άνθρωπο που αγαπά πολύ τη δουλειά του. Ίσως αυτό να είναι και το μυστικό. Να κάνει ο καθένας τα δικά του, να σου λείπει ο άλλος. Εγώ δεν θα μπορούσα να είμαστε συνέχεια μαζί», ανέφερε.

Τι είπε για τις αισθητικές επεμβάσεις

Στο τέλος της συνέντευξης, η Βίκυ Καγιά απάντησε και στις ερωτήσεις για τις αισθητικές επεμβάσεις, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στο πρόσωπό της.

Όπως είπε, αγαπά τις εκφράσεις και το χαμόγελό της και δεν θα ήθελε να τα αλλοιώσει. Παράλληλα, τόνισε πως δεν κρίνει όσους επιλέγουν να κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις, αρκεί η απόφαση να είναι προσωπική και να μην υπαγορεύεται από την πίεση ή τη γνώμη των άλλων.