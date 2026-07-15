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LIFE Βίκυ Καγιά Showbiz

Η Βίκυ Καγιά είναι 48 και γεννημένη για μαγιό! (φωτογραφίες)

Χαλαρή και γεμάτη κέφι απολαμβάνει ήλιο, θάλασσα και την οικογένειά της

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Τζώρτζια Γεωργίου

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Το καλοκαίρι είναι σίγουρα η εποχή της Βίκυς Καγιά, που συνεχίζει τις διακοπές της στα νησιά της Ελλάδας.

Η αρχή έγινε από τη Μύκονο, που βρέθηκε ως πρέσβειρα του οίκου Armani στην Ελλάδα στο διεθνές event που διοργανώθηκε στη χώρα μας. Ακολούθησαν οι οικογενειακές διακοπές στην Τζιά, εκεί όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον σύζυγό της Ηλία Κρασσά και τα δύο τους παιδιά. Και συνεχίζει...

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Η Βίκυ συνδυάζει οικογενειακές υποχρεώσεις και διακοπές και βέβαια δεν λέει ποτέ όχι για λίγες μέρες ακόμα στο νησί των Ανέμων, εκεί όπου κυκλοφορεί απλά με το μαγιό της! Το μοντέλο με τη διεθνή καριέρα εντυπωσιάζει στα 48 της χρόνια με το καλλίγραμο κορμί της και τη διάθεσή της.

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Οι τελευταίες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν είναι από το shooting που έκανε στο πλαίσιο της καμπάνιας του διεθνούς οίκου μόδας που συνεργάζεται.

Χαμογελαστή και χαλαρή καταφέρνει πάντα να συνδυάζει το απόλυτο στυλ με την απλότητα και να μαγνητίζει τα βλέμματα.


Σαλπάροντας στα ανοικτά με άκρως χαλαρή και ανέμελη διάθεση 

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LIFE Βίκυ Καγιά Showbiz

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