Η Βίκυ Καγιά απαντά για τις φήμες χωρισμού με τον Ηλία Κρασσά: «Δεν είναι σωστό για τα παιδιά μας...»

Στο αεροδρόμιο έτοιμη να πετάξει για Μιλάνο πέτυχε η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τη Βίκυ Καγιά και το μοντέλο θέλησε να απαντήσει για όσα γράφονται και ακούγονται περί κρίσης που περνάει ο γάμος της με τον Ηλία Κρασσά. «Πολλές φορές έχουν γραφτεί πράγματα για την προσωπική μου ζωή μέσα στα χρόνια και αυτή είναι η μόνη αλήθεια, απλά υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά, τα παιδιά μου που έχουν μεγαλώσει… Και τα δύο τα μικρά μας και τα δύο τα μεγάλα του άντρα μου. Και είναι λίγο άσχημο να γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και είναι και λίγο ανεπίτρεπτο διότι όταν δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος να γράψεις κάτι τέτοιο τόσο άσχημο και βαρύ γιατί να το κάνεις; Δεν το έχω καταλάβει αυτό.

Από την άλλη, τι να κάνουμε ρε παιδιά, υπάρχουν και χειρότερα. Ανοίγεις τις ειδήσεις κάθε μέρα και βλέπεις τι συμβαίνει και σε πιάνει η καρδιά σου. Όμως όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό γιατί τα παιδιά μας είναι μεγάλα. Και διαβάζουν και ακούν και συζητάνε πράγματα, γονείς, φίλοι, στο σχολείο και δεν είναι ωραίο πράγμα να γίνεται αυτό».

«Δεν χρειάζεται να είστε καλοί με όλους, ευγενικοί να είστε»

Το μοντέλο αποκάλυψε και τι την αγχώνει περισσότερο σχετικά με την ανατροφή των παιδιών της, αλλά και τι τα έχει συμβουλέψει. «Το μεγαλύτερο μου άγχος είναι η ασφάλεια τους. Είναι το διαδίκτυο, είναι τα social media, είναι το Ίντερνετ, είναι όλα αυτά που γίνονται καθημερινά και δεν με αφήνει αυτό το πράγμα να κοιμηθώ τα βράδια, σας το λέω πραγματικά. Και με όλα αυτά που γίνονται στην τηλεόραση, στα νέα κορίτσια, στα νέα αγόρια, το bullying το online, δεν μπορώ να ησυχάσω κάποιες φορές τα βράδια. Φαντάζομαι και όλες οι μαμάδες, όχι μόνο εγώ.

Συμβουλεύω τα παιδιά να είναι ψύχραιμοι και ένα πράγμα που τους λέω πάντα είναι ότι δεν χρειάζεται να είστε καλοί με τους πάντες σε αυτή τη ζωή, χρειάζεται όμως να είστε ευγενικοί. Υπάρχει μεγάλη διαφορά του ενός με το άλλο. Ναι, να είμαστε ευγενικοί, αλλά όχι συνέχεια καλοί γιατί έτσι παρασύρεσαι δεξιά, αριστερά, μπορεί κάτι να μην θες να το κάνεις και να το κάνεις με το ζόρι… Καλό είναι να μην το κάνουμε αυτό. Ναι στην ευγένεια, όχι στην καλοσύνη».

Τηλεοπτική επιστροφή

«Η αλήθεια είναι πως δεν έχω κάτι στα σκαριά για να επιστρέψω στην τηλεόραση. Δεν μου έχει λείψει και πάρα πολύ η τηλεόραση. Και μπορεί να ακούγεται άσχημο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έχω τον προγραμματισμό μου, το πλάνο μου, τα δικά μου και μια χαρά είμαι τώρα».