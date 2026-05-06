Δημήτρης Σκουλός για Βίκυ Καγιά: «Θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της, αν με πάρει τηλέφωνο θα απαντήσω»

Έχει ο Δημήτρης Σκουλός πικρία με τη Βίκυ Καγιά ή όχι; Ο φωτογράφος αποκάλυψε πως έχουν να μιλήσουν στο τηλέφωνο εδώ και δύο χρόνια, όμως δεν είναι αρνητικός σε μια προσέγγιση. «Όχι, δεν υπάρχει καμία πικρία. Εννοείται ότι θα ξανασυνεργαζόμουν. Με τη Βίκυ δεν βγαίναμε ποτέ για καφέ, οπότε δεν έχουμε μιλήσει. Αλλά όχι ότι αν με πάρει τηλέφωνο, θα το κλείσω. Εννοείται ότι θα απαντήσω», είπε χαρακτηριστικά στο περιοδικό ΟΚ.

«Η Ηλιάνα ήταν και παραμένει φίλη μου»

Ο Σκουλός παραδέχτηκε πως δεν είναι εύκολο να κάνεις φιλίες στον χώρο και ειδικά στην τηλεόραση και αποκάλυψε με ποιους διατηρεί φιλικές σχέσεις. «Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Κώστας Στεφανής είναι οι φίλοι που έκανα από την τηλεόραση. Ο Κώστας είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Γνωριστήκαμε πριν από περίπου 7 χρόνια σε ένα γύρισμα της εκπομπής του Traction και από τότε γίναμε φίλοι. Δεν αναφέρω την Έλενα Χριστοπούλου, γιατί ήμασταν φίλοι 25 χρόνια, πολύ πριν από την τηλεόραση, και παραμένει φίλη μου».