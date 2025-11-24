Δημήτρης Σκουλός: «Η δουλειά μου, δεν είναι η τηλεόραση και δεν έχω έννοια μην με ξεχάσει ο κόσμος»

Για την καθημερινότητά του, τις επαγγελματικές του επιλογές και το GNTM μίλησε ο Δημήτρης Σκουλός και εξήγησε γιατί δεν τον βλέπουμε στην τηλεόραση.

«Γίνανε κάποιες κουβέντες, δεν ευδοκίμησαν. Εντωμεταξύ εγώ όλο αυτό το διάστημα δεν είχα τον χρόνο για να ασχοληθώ με ένα πρότζεκτ που θα μου τραβούσε όλο τον χρόνο γιατί θα έμενα πίσω από την κύρια δουλειά μου. Δεν έχω καμιά έννοια να μη με ξεχάσει ο κόσμος. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή» τόνισε.

Και συνέχισε μιλώντας για τα τοξικά περιβάλλοντα: «Υπάρχουν παντού. Και υπάρχουν άνθρωποι που για να μη ρίξουν το γάλα, τα δέχονται. Εγώ βάζω τα όριά μου. Δε μου κόστισε. Το προτιμώ αυτό παρά να γλύφω όπου φτύνω, και να φτύνω όπου γλύφω. Αυτά τα αφήνω για άλλους. Υπάρχουν κάποιοι που όταν είναι σε ένα πρότζεκτ γλύφουν και όταν φεύγουν από αυτό φτύνουν και να το κατηγορούν μέχρι να τους ξαναπάρουν σε αυτό το πρότζεκτ».

«Με τη Ζενεβιέβ μίλησα πριν λίγο καιρό. Μου ζήτησαν να είμαι στον τελικό του GNTM αλλά δεν ευδοκίμησε λόγω χρόνου. Με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλάω. Η Έλενα Χριστοπούλου είναι φίλη μου πολλά χρόνια» συμπλήρωσε στις δηλώσεις που έκανε στο Happy Day.

Ο Δημήτρης Σκουλός αναφέρθηκε όμως και στην οικογενειακή ζωή. «Με τη σύζυγό μου είμαστε μαζί από το 2004. Έχουμε δυο κόρες, 13 και 4 χρόνων. Δεν προβάλλω ποτέ τα παιδιά μου. Δεν είναι εμπορικό προϊόν για να ανεβάζω στο instagram και να παίρνω καρδούλες. Δουλειά μου είναι να τα προστατεύω. Η σύζυγός μου δε θέλει καθόλου τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν έχει ούτε social media» αποκάλυψε.