Βίκυ Καγιά στον Flash: Μετά το viral τσιφτετέλι στη Μύκονο αποκαλύπτει τι θα κάνει με την τηλεόραση

Μία άλλη… Βίκυ Καγιά από αυτή που ξέραμε είδαμε όλοι μέσα από τα social media το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου. Η Βίκυ το έριξε έξω, έσπασε πιάτα, ανέβηκε σε τραπέζι, χόρεψε τσιφτετέλι! Και όλα αυτά δεν ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Η Βίκυ Καγιά και ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι που έγινε viral στη Μύκονο pic.twitter.com/uvoNI9xJEN — Flash.gr (@flashgrofficial) June 24, 2026

Πώς συνέβησαν όλα αυτά; Η Βίκυ Καγιά βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Μύκονο , στο παγκόσμιο event που διοργανώθηκε από την εταιρεία που εκπροσωπεί τον οίκο Armani στην Ελλάδα και έχει συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ονόματα του influencer marketing, σε διεθνές επίπεδο, στο κομμάτι της μόδας και της ομορφιάς,

Βίκυ Καγιά στη Μύκονο: Όταν το ελληνικό γλέντι γίνεται η καλύτερη διαφήμιση της χώρας pic.twitter.com/K1uGrxZlDV — Flash.gr (@flashgrofficial) June 24, 2026

Η Βίκυ είναι η πρέσβειρα του οίκου τα τελευταία 7 χρόνια και θεωρείται κορυφαίο πρόσωπο ανάμεσα στα υπόλοιπα σε όλο τον κόσμο.

Η Βίκυ Καγιά τα έσπασε στη Μύκονο pic.twitter.com/SF4FMu3c6I — Flash.gr (@flashgrofficial) June 24, 2026

Το γλέντι α λα ελληνικά εντυπωσίασε και η Καγιά το διασκέδασε, το χάρηκε και έδειξε σε όλους τι σημαίνει να διασκεδάζεις στην Ελλάδα.

Τι είπε όμως στον Flash για όλα αυτά που είδαμε; Τι θα κάνει με την τηλεόραση; Βρίσκεται σε συζητήσεις, θέλει να επιστρέψει;

Χ.Γ: Οι αναρτήσεις σου έδειξαν μία «Βίκυ» που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί. Πιάτα, ανέβασμα σε τραπέζι, τσιφτετέλι!

Β.Κ : (γέλια) Χόρεψα ένα τσιφτετέλι ποιυ δεν μου το ΄χα! Έσπασα πιάτα που μου το ΄χα! Είμαι τόσο χαρούμενη με αυτό που ζούμε στη Μύκονο, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, με influencers με τεράστια δύναμη και προσεκτικά επιλεγμένους. Ζούμε μέρες εκπληκτικές, με εξαιρετική οργάνωση από την ομάδα της εταιρείας. Όλοι οι καλεσμένοι είναι ενθουσιασμένοι με τη χώρα και τους Έλληνες.

Χ.Γ: Η συνεργασία σου με τον οίκο Armani μετράει χρόνια.

Β.Κ: Επτά ολόκληρα. Έχουμε χτίσει σχέση αγάπη, εμπιστοσύνης. Αυτός ο ρόλος δεν είναι απλά εμπορικός, Δεν είναι απλά ένα brand. Είναι μία ολόκληρη φιλοσοφία του μακαρίτη του Armani. Ήθελε συγκεκριμένα πράγματα από τους πρεσβευτές του: ποιότητα, ωραίους τρόπους, καιόλου υπερβολές και αυτό που λέμε στη μόδα quiet elegance.

Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανη! Ε, να μην σπάσω κι ένα πιατάκι; (γέλια)

Χ.Γ: Με την τηλεόραση όμως, τι γίνεται; Έχεις πρόταση, θέλεις να επιστρέψεις;

Β.Κ: Με όλη μου την ειλικρίνεια θα σου πω πως ούτε καν το σκέφτομαι! Η τηλεόραση δεν είναι μέσα σε κανένα πλάνο της ζωής μου. Δεν συζητάω τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αν ακούσεις οτιδήποτε άλλο δεν ισχύει. Και είμαι καλά.