Η Μύκονος απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί σημείο συνάντησης διεθνών σταρ και εντυπωσιακών παρουσιών. Το βράδυ της Τρίτης, τα βλέμματα μοιράστηκαν ανάμεσα στον Μάθιου ΜακΚόναχι, που διασκέδαζε σε γνωστό beach club, και σε μια μυστηριώδη ξανθιά, η οποία τράβηξε πάνω της όλα τα φλας στα Ματογιάννια.

Ο ΜακΚόναχι αφέθηκε στον ρυθμό

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στο γνωστό beach club της Μυκόνου Scorpios και δεν άργησε να παρασυρθεί από τη μουσική και να αφεθεί στον ρυθμό και τη διάθεση της βραδιάς.

Με τραγιάσκα και casual εμφάνιση, προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, όμως η παρουσία του μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Όσοι βρίσκονταν στο Scorpios τον είδαν να χορεύει, να χαμογελά και να απολαμβάνει τη βραδιά όπως κάθε άλλος θαμώνας.

Οι θαμώνες δεν άργησαν να αναγνωρίσουν τον διάσημο ηθοποιό, με αρκετούς να απαθανατίζουν τις στιγμές που τον έδειχναν να χορεύει και να απολαμβάνει την καλοκαιρινή βραδιά στη Μύκονο.

Η ξανθιά που έκανε τα κεφάλια να γυρίσουν

Την ίδια ώρα, στα Ματογιάννια, μια εντυπωσιακή ξανθιά αναστάτωσε την βραδιά συγκεντρώνοντας πάνω της όλα τα βλέμματα.

Ο φακός του Mykonos Live TV κατέγραψε τη νεαρή γυναίκα να περπατά με αυτοπεποίθηση στα σοκάκια του νησιού, με την εμφάνισή της να προκαλεί συζητήσεις και αρκετούς να αναρωτιούνται ποια είναι.

Με ένα αποκαλυπτικό look και αέρα που θύμιζε χολιγουντιανή σταρ, πέρασε μέσα από το πιο πολυσύχναστο σημείο της Μυκόνου, αφήνοντας πίσω της... πολλά βλέμματα.

Μια ακόμη βραδιά που συζητήθηκε

Από τη μία ο Μάθιου ΜακΚόναχι που χόρευε στο Scorpios και από την άλλη η μυστηριώδης ξανθιά που έκοβε βόλτες στα σοκάκια της Μυκόνου που τράβηξε όλα τα βλέμματα στα Ματογιάννια, έκαναν την βραδινή ζωή του νησιού πολύ ενδιαφέρουσα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη ένα καλοκαίρι ότι το νησί εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης για διάσημους αλλά και εντυπωσιακές εμφανίσεις.