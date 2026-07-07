Formula 1 2026: Τι έγινε στο Σίλβερστόουν; Οι στρατηγικές των ομάδων κερδισμένοι και... χαμένοι

Θρίαμβος Λεκλέρ στο Σίλβερστοουν! Δραματικό φινάλε υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας, καταστροφή για Αντονέλι και έξοδος για Φερστάπεν. Το Σίλβερστοουν είναι μια πίστα που γράφει πάντα ιστορία, και ο 9ος γύρος του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2026 δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Σε ένα αγωνιστικό τριήμερο γεμάτο ανατροπές, ένταση και στρατηγικές εκπλήξεις, ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν αυτός που χαμογέλασε τελευταίος, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία και πολυπόθητη νίκη. Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία του Μονεγάσκου από το 2024, αλλά και ένα ιστορικό ορόσημο για τη Scuderia Ferrari, η οποία έφτασε τις 250 νίκες στην ιστορία της.

Η μεγάλη επιστροφή της Ferrari και του Σαρλ Λεκλέρ

Οι προηγούμενοι αγώνες δεν είχαν φερθεί καλά στον Λεκλέρ. Με συνεχόμενες εγκαταλείψεις σε Μονακό και Βαρκελώνη, και μια απογοητευτική 8η θέση στην Αυστρία, ο οδηγός της Ferrari έφτασε στη Μεγάλη Βρετανία χωρίς μεγάλες προσδοκίες, θεωρώντας ότι οι μεγάλες ευθείες της πίστας δεν θα ευνοούσαν το μονοθέσιό του.

Η πραγματικότητα όμως τον διέψευσε ευχάριστα. Από τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής, η Ferrari έδειξε τα δόντια της με τον Λιούις Χάμιλτον να κυριαρχεί, ενώ στις κατατακτήριες του Σαββάτου, οι Λεκλέρ και Χάμιλτον κλείδωσαν τη 2η και 3η θέση, ανάμεσα στις δύο Mercedes. Στον αγώνα της Κυριακής, ο Λεκλέρ έκανε εξαιρετική εκκίνηση, πήρε τα ηνία και, παρά την πίεση που δέχτηκε, κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία μέχρι τη στιγμή που το Αυτοκίνητο Ασφαλείας «πάγωσε» τις θέσεις.

Το στρατηγικό σκάκι των ελαστικών και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας

Η αρχική στρατηγική των ομάδων προέβλεπε ένα μόνο pit stop, με ολόκληρο το grid να εκκινεί με τη μέση γόμα (C2) πριν περάσει στη σκληρή (C1). Ωστόσο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες της Κυριακής αύξησαν τη φθορά των ελαστικών, ενώ οι δύο εξουδετερώσεις του αγώνα προς το φινάλε άλλαξαν άρδην τα πλάνα.

Όπως εξήγησε και ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, Ντάριο Μαραφούσκι, η εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας ανάγκασε τους περισσότερους πρωτοπόρους να βάλουν τη μαλακή γόμα (C3) για το τελευταίο stint. Όμως, επειδή ο αγώνας ολοκληρώθηκε υπό το καθεστώς του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, όσοι επέλεξαν τα κόκκινα ελαστικά δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την ταχύτητά τους. Στα αξιοσημείωτα των ελαστικών, ο Κίμι Αντονέλι έβγαλε 35 γύρους με τη μέση γόμα, ο Όσκαρ Πιάστρι 34 γύρους με τη σκληρή, ενώ ο Αλεξάντερ Άλμπον έκανε τους περισσότερους γύρους (12) με τη μαλακή.

Το δράμα του Αντονέλι και η «ειλικρινής» 2η θέση του Ράσελ

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, έζησε ένα τριήμερο με έντονες εναλλαγές συναισθημάτων. Αφού κέρδισε το Sprint του Σαββάτου και πήρε την pole position για την Κυριακή, έχασε θέσεις στην εκκίνηση από τις δύο Ferrari. Παρά ταύτα, ο νεαρός Ιταλός αντεπιτέθηκε, προσπέρασε τον Χάμιλτον και άρχισε να κυνηγά τον Λεκλέρ, μειώνοντας τη διαφορά στα 3,1 δευτερόλεπτα. Τότε όμως, η τύχη του γύρισε την πλάτη. Ένα πρόβλημα στο κάλυμμα του αριστερού τροχού τον ανάγκασε σε διαδοχικά pit stop, ενώ μια ποινή 5 δευτερολέπτων για υπέρβαση των ορίων της πίστας τον έριξε τελικά στη 15η θέση. Παρά το μηδενικό αυτό αποτέλεσμα, ο Αντονέλι παραμένει πρώτος στο πρωτάθλημα με 179 βαθμούς.

Από την άλλη, ο Τζορτζ Ράσελ βρέθηκε στη 2η θέση του βάθρου, εκμεταλλευόμενος τις καραμπόλες της στρατηγικής. Λόγω θραυσμάτων στην πίστα, ο Ράσελ είχε κάνει νωρίτερα ένα δεύτερο pit stop βάζοντας τη μέση γόμα. Όταν μπήκε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, οι Χάμιλτον και Λεκλέρ μπήκαν για αλλαγή, αλλά ο Ράσελ παρέμεινε στην πίστα κερδίζοντας τη θέση. Παρά το βάθρο στην πατρίδα του, ο Ράσελ ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής: «Αν συνεχίσουμε με τέτοιες εμφανίσεις, δεν μπορώ να παλέψω για πρωτάθλημα. Δεν αξίζαμε τη 2η θέση σήμερα», δήλωσε, έχοντας πάντως μειώσει τη διαφορά του από τον Αντονέλι στους 25 βαθμούς.

Ο Λιούις Χάμιλτον συμπλήρωσε το βάθρο στην 3η θέση. Ο Βρετανός επιβαρύνθηκε με ποινή 5 δευτερολέπτων για άκυρη εκκίνηση, ενώ βρέθηκε και υπό έρευνα μετά τον αγώνα για παραβίαση κίτρινης σημαίας. Τελικά, οι αγωνοδίκες του επέβαλαν απλή επίπληξη, επιτρέποντάς του να κρατήσει τους βαθμούς του μπροστά στο αποθεωτικό εγχώριο κοινό.

Η απογοήτευση του Φερστάπεν και η στασιμότητα της McLaren

Για τον Μαξ Φερστάπεν, το Σίλβερστοουν εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Καθώς βρισκόταν στην 3η θέση, μόλις τέσσερις γύρους πριν το τέλος, έχασε τον έλεγχο στην Blocks/Stowe και κατέληξε στην αμμοπαγίδα, προκαλώντας το τελικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής απέδωσε την έξοδο στο ίδιο πρόβλημα με την πίσω πτέρυγα που είχε και στην Αυστρία, τονίζοντας ότι όταν η αεροτομή δεν κλείνει πλήρως, χάνεται η κάθετη δύναμη, κάτι που αρχίζει να γίνεται «επικίνδυνο».

Η McLaren, παρά το επετειακό της livery εμπνευσμένο από το μονοθέσιο του Μπρους ΜακΛάρεν του 1966, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ferrari και Mercedes. Ο Λάντο Νόρις τερμάτισε 4ος, επωφελούμενος από τις εγκαταλείψεις, αλλά παραπονέθηκε έντονα για την οδική συμπεριφορά της MCL40. Ο Όσκαρ Πιάστρι είχε ακόμα πιο δύσκολο έργο, καθώς μια επαφή στον πρώτο γύρο με τις Racing Bulls τον ανάγκασε να αλλάξει εμπρός πτέρυγα, τερματίζοντας εκτός βαθμών, στην 11η θέση.

Λάμψη αστέρων

Τέλος, οι κερκίδες και το grid γέμισαν με διάσημες προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος και του αθλητισμού. Οι ηθοποιοί Χιου Γκραντ, Χάνα Γουάντινγκχαμ και Ντάμσον Ίντρις, ο παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον, ο θρυλικός κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι, ο γκόλφερ Τζάστιν Ρόουζ, καθώς και οι ποδοσφαιριστές Τζέιμι Βάρντι και Τζακ Γκρίλις, απόλαυσαν ένα συναρπαστικό Grand Prix που έγραψε τη δική του «κόκκινη» σελίδα στην ιστορία της Formula 1.

Τα Highlights του αγώνα

Ιστορικός Θρίαμβος Λεκλέρ: Πρώτη νίκη για τον Μονεγάσκο από το 2024 και η 250ή ιστορική νίκη της Scuderia Ferrari στη Formula 1.

Φινάλε υπό το Αυτοκίνητο Ασφαλείας: Η έξοδος του Μαξ Φερστάπεν 4 γύρους πριν το τέλος «πάγωσε» την κατάταξη, στερώντας από τους οδηγούς με τη μαλακή γόμα την ευκαιρία να επιτεθούν.

Στρατηγική Ανατροπή για Ράσελ: Παρά το γεγονός ότι υστέρησε σε καθαρό ρυθμό, ο Τζορτζ Ράσελ εκμεταλλεύτηκε το timing των δικών του pit stop και τερμάτισε 2ος.

Ποινές και Βάθρο για Χάμιλτον: Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε 3ος παρά την ποινή 5 δευτερολέπτων για άκυρη εκκίνηση, ενώ τη γλίτωσε με επίπληξη για συμβάν υπό το καθεστώς κίτρινης σημαίας.



Νέο Ατύχημα για Φερστάπεν: Ο οδηγός της Red Bull εγκατέλειψε από την 3η θέση λόγω προβλήματος με την πίσω αεροτομή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «επικίνδυνη».

Δύσκολο Τριήμερο για τη McLaren: Ο Λάντο Νόρις περιορίστηκε στην 4η θέση με παράπονα για το μονοθέσιο, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι έμεινε εκτός βαθμών (11ος) μετά από επαφή στον πρώτο γύρο.