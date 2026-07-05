Δεν άργησαν να ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους μετά τον γάμο τους η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Λίγες ημέρες μετά το τριήμερο γαμήλιο γλέντι στην Πάρο, το ζευγάρι ταξίδεψε στην Αγγλία για να ζήσει από κοντά την εμπειρία του βρετανικού Grand Prix της Formula 1.

Οι δυο τους βρέθηκαν στο Σίλβερστοουν, εκεί όπου χτυπά αυτές τις ημέρες η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, απολαμβάνοντας ένα ακόμη κοινό ταξίδι, αυτή τη φορά γεμάτο αδρεναλίνη.

Στιγμές από το Σίλβερστοουν

Μαζί με την παρέα τους, στην οποία βρέθηκε και η Νικολέττα Ράλλη, παρακολούθησαν από κοντά τη δράση στην ιστορική πίστα και δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για τη μοναδική εμπειρία.

Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τις εξέδρες, αλλά και στιγμές με τον σύζυγό της και τους φίλους τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από το ταξίδι τους.

Συνεχίζουν τις κοινές αποδράσεις

Η ηθοποιός και ο Μπρούνο Τσερέλα, που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Μάιο του 2026 στην Αθήνα και γιόρτασαν την ευτυχία τους με ένα τριήμερο γλέντι στην Πάρο, συνεχίζουν να απολαμβάνουν κάθε ευκαιρία για κοινές αποδράσεις.

Αυτή τη φορά επέλεξαν να αφήσουν για λίγο το καλοκαιρινό σκηνικό των Κυκλάδων και να βρεθούν στο επίκεντρο της Formula 1, συνδυάζοντας το νέο τους ταξίδι με μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.