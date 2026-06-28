Η τελετή της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο συγκέντρωσε αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού από τον χώρο της τηλεόρασης, της μόδας και της showbiz. Εκτός από τη συγκινητική ατμόσφαιρα, τα βλέμματα τράβηξαν και οι προσεγμένες εμφανίσεις των καλεσμένων, που επέλεξαν κομψές δημιουργίες για τη σημαντική αυτή ημέρα.

Το σκηνικό στο Mar Azul, με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο, ανέδειξε ακόμη περισσότερο τις καλοκαιρινές επιλογές των προσκεκλημένων, οι οποίοι κινήθηκαν σε κομψούς και φωτεινούς τόνους, απόλυτα εναρμονισμένους με το ύφος της τελετής.

Οι επώνυμες που ξεχώρισαν

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν εκείνη της Φαίης Σκορδά, η οποία επέλεξε δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη, συνδυάζοντας διαχρονική κομψότητα με καλοκαιρινή φινέτσα.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου εμφανίστηκε με φόρεμα του Στέλιου Κουδουνάρη, ενώ η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε δημιουργία των MiRo, σε μία από τις πιο κομψές εμφανίσεις της βραδιάς.

Ξεχώρισαν επίσης η Έβελυν Καζαντζόγλου, που εμπιστεύτηκε επίσης δημιουργία του Στέλιου Κουδουνάρη, η Χριστίνα Κοντοβά, η οποία φόρεσε σχέδιο από τη δική της συλλογή, καθώς και η Έλενα Γαλύφα, που επέλεξε δημιουργία των Simple Characters.

Το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου

Ξεχωριστή θέση, φυσικά, είχε η εμφάνιση της νύφης. Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε μία εντυπωσιακή δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη, με ρομαντική αισθητική και διακριτικές λεπτομέρειες που ταίριαξαν απόλυτα στο ύφος της τελετής.

Το νυφικό ανέδειξε τη φυσική της κομψότητα, ενώ ολοκλήρωσε το bridal look με λιτό χτένισμα και διακριτικό μακιγιάζ, επιλέγοντας μία elegant εικόνα που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Η κομψότητα κυριάρχησε στην Πάρο

Η τελετή στην Πάρο είχε έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα, κάτι που αποτυπώθηκε και στις στιλιστικές επιλογές των καλεσμένων. Ανάλαφρα υφάσματα, παστέλ αποχρώσεις και δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών συνέθεσαν ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής, με τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο να κάνουν ήδη τον γύρο των social media.