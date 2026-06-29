Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης: Καυτές βουτιές στην Πάρο

Όταν έχεις φίλους σαν την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα που παντρεύονται σε ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά νησιά, τότε είσαι έξτρα τυχερός! Ο λόγος για τη Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, ένα από τα πιο hot ζευγάρια της showbiz που με αφορμή τα άφθονα wedding parties των φίλων τους είπαν να κολλήσουν και μερικές μέρες ακόμα και να κάνουν μίνι διακοπές στην Πάρο.

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε τον Γεροντιδάκη να απολαμβάνει τις βουτιές του σε κοσμική παραλία του νησιού και την Παπαδημητρίου να τον απολαμβάνει και να μην τον χορταίνει. Φέτος το καλοκαίρι το ζευγάρι δεν κρύβεται καθόλου, αφού είναι πια σίγουρο για τη σχέση του και απολαμβάνει την κάθε στιγμή δίχως να ενδιαφέρεται για τα αδιάκριτα βλέμματα του κόσμου, αλλά και τα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο.